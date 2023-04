Comment GSF à Sophia gère la pénibilité au travail

Ouvriers, aides-soignants, cuisiniers, techniciens de surface... Ces métiers ont un point commun: leur pénibilité avec des gestes répétitifs, de lourdes charges, des postures douloureuses et des horaires décalés, voire fragmentés... Christophe Cognée, président du directoire de GSF Propreté & Services, connaît bien la problématique. Fondé il y a exactement soixante ans, le groupe basé à Sophia Antipolis est spécialisé dans le nettoyage industriel et emploie quelque 43.000 salariés dans le monde entier. Pour autant, ce n’est pas le sujet de la réforme des retraites qui l’a incité à se pencher sur la question puisque "la santé et le bien-être de nos collaborateurs font partie de notre ADN".

Peut-on faire le ménage jusqu’à 64 ans?

L’hygiène-propreté est une activité indispensable à tous les secteurs de l’économie qui a été mise à l’honneur lors de l’épisode Covid. Ce métier, compte tenu de ses horaires, a une certaine pénibilité… GSF y est très attentif et depuis toujours veille à limiter ces contraintes physiques - qui ne sont pas systématiques - en mécanisant, en formant le mieux possible, pour accompagner ses collaborateurs dans une exigence de résultats qui est attendue par ses clients. En interne, on parle au quotidien de la pénibilité du travail et des conditions de travail. Nous menons aussi des actions avec nos clients pour limiter des emplois du temps décalés et proposer des prestations en continu.

Quel est le ressenti de la réforme des retraites dans une entreprise comme la vôtre qui emploie près de 2.000 salariés dans la région?

Bien évidemment, il y a eu débat au sein de nos équipes sur l’avenir de cette réforme. Le sujet traverse tous les métiers et toutes les strates du groupe que ce soient les employés d’exécution ou le management. GSF intervient au niveau de notre fédération pour faire reconnaître cette pénibilité qui est diverse. Un collaborateur qui intervient en journée dans des locaux n’aura pas le même niveau de pénibilité qu’un autre qui travaille la nuit dans un aéroport à charger des bagages comme nous le faisons à l’aéroport de Nice. Il ne faut pas être systématique et regarder comment chaque corporation et chaque profession traitent le sujet qui n’est pas nouveau pour nous. On espère que le gouvernement et les organisations syndicales œuvreront ensemble avec notre fédération pour aboutir à une analyse intelligente de ce sujet.

La réforme des retraites a-t-elle crispé la relation entre le patron que vous êtes et les syndicats?

Il n’y a pas d’impacts à chaud ni de débrayages. C’est lié, je pense, à la qualité de relation de nos managers de terrain avec les équipes. Si vous voulez avoir des clients satisfaits, mieux vaut avoir des équipes motivées, impliquées et engagées et ça, c’est la responsabilité de nos managers. Le fait que GSF qui s’est développée par ses propres moyens depuis ses origines et qui est un leader reconnu dans sa profession s’explique par cette démarche d’attention des équipes dans un métier exigeant physique et de leurs conditions de travail. Que nous n’ayons pas aujourd’hui, jusqu’à preuve du contraire de manifestations d’exaspération ou de colère comme on peut l’entendre ailleurs, traduit le bon dialogue social en interne.

On parle au quotidien

des conditions de vie au travail.

Tout cela repose sur la ressource humaine. Comment faites-vous pour vous rendre attractif dans un secteur qui manque de reconnaissance?

Comme dans la restauration ou dans les métiers de services, on parle d’attractivité, c’est un véritable enjeu. Qui dit formation, qui dit investissement dans l’accompagnement de ses équipes, cela fait partie des sujets que nos managers intègrent pleinement de façon à obtenir de nos équipes un engagement dans la durée. Si vous ne prenez pas soin de vos collaborateurs, ils vous quittent. Pour limiter ce risque d’attrition, il faut bien les accueillir et les former. L’attractivité de notre secteur étant limitée, nous devons démultiplier toutes les initiatives et solutions possibles pour capter de nouveaux collaborateurs : cela va de la reconnaissance du métier à des attentions de management.

GSF a lancé il y a quelques années un showroom de l’innovation dont le but était de réduire la pénibilité et d’augmenter la productivité…

C’est parfois difficile de mettre en lumière les innovations qui existent dans notre métier, on parle de cobotique [collaboration homme-robot, ndlr], de nettoyage à l’usage avec des capteurs permettant de mieux intervenir à bon escient… Notre showroom de l’innovation vise à montrer des collaborations avec des entreprises de la région, si possible, qui nous accompagnent dans cette réflexion. Nous en avons une avec Traxxs, une startup de Sophia Antipolis qui a développé XSole, des semelles détectant une éventuelle chute ou accident.

Outre la propreté et l’hygiène qui représentent 80% de votre chiffre d’affaires, vous avez élargi votre offre et proposez des services supplémentaires…

Effectivement, nos clients nous confient des prestations de services aux usagers et occupants des bureaux: cela peut être la gestion déléguée des déchets sur site, une évidence car nous sommes au cœur de l’action que ce soit des sites tertiaires ou industriels ; des prestations dans le domaine de la conciergerie, de la petite manutention (des travaux de factotum), tous les petits irritants du quotidien.

A quoi tient cet accompagnement des conditions de travail? A la personnalité de votre fondateur?

Absolument. Jean-Louis Noisiez [disparu en novembre dernier, ndlr] est parti de rien et en soixante ans a bâti cette entreprise qui est devenue une référence dans la profession. On le connaît aussi pour la Fondation GSF à Sophia Antipolis qu’il a créée et qui propose un accueil thérapeutique de jour personnalisé et adapté aux malades d’Alzheimer et à leurs aidants.

S’ajoute aussi le grand projet d’un institut dédié à la chirurgie cardiaque qui est en train de naître à Saint-Laurent-du-Var en collaboration avec l’Institut Arnault-Tzanck.