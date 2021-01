Comment cette startup varoise propose des compléments santé faciles à consommer

L’idée

Parmi vos bonnes résolutions, vous avez décidé de prendre soin de vous. Or 90% des cures de vitamines ont un aspect et un goût de médicament et 70% des consommateurs ne les finissent jamais car elles ne sont pas pratiques à consommer et à emporter. Marie de Boyer d'Eguilles et Brice Cassard ont cofondé à Toulon une startup, DBD Company, qui propose des compléments alimentaires sous forme de gummies: des gommes de fruits 100% vegan, aux ingrédients naturels, de fabrication française, avec 40% de sucre en moins. Le tout sous la marque Délicure.

Le défi

Ces deux trentenaires travaillaient dans l'immobilier auparavant. Appelée à bouger et voyager souvent, Marie avait des difficultés à prendre ses cures pour se complémenter alors qu'elle est vegan. C'est en cherchant une solution qu'est née l'idée il y a un an. "Il y avait quelque chose à faire. Le format gummies est très populaire aux États-Unis."

L’objectif

Leur campagne de crowdfunding sur Ulule qui s’est achevée le 7 janvier a permis d'atteindre plus de 130 préventes: l'objectif que s'étaient fixé les deux entrepreneurs pour lancer leur projet.

L’investissement

L'entreprise a été créée en juillet 2020. En un an, entre l'idée, l'immatriculation de la société et le lancement du projet, ces Varois ont déjà investi 120.000 euros en fonds propres, soutenus et accompagnés dès juillet par le Réseau Entreprendre et la BNP. Leurs produits, élaborés par un labo et comité scientifique français, ont obtenu les certifications nécessaires. "Pour les plantes, nous avons sourcé nos différents partenaires", situés majoritairement dans l’Hexagone. L'étiquetage et la mise en pots des compléments ont lieu en France.

Le produit

Ca ressemble à des bonbons mais les gommes sont en pectine de fruits et sans gélatine animale. Ici, pas besoin d'ouvrir un sachet, d'avoir à portée une bouteille d'eau ou de casser des ampoules, les gummies peuvent être prises partout et à tout moment de la journée. Elles sont vendues en ligne et bientôt en pharmacies et dans les magasins bio. Les entrepreneurs se chargeant de la prise des commandes, des conseils et du SAV. Trois cures d'un mois sont disponibles : Immunité au goût de fruits des bois, No Stress (saveur pêche) et Sommeil (saveur pomme).

delicure.co