Comment cette startup de Grimaud propose une "box" complète aux entrepreneurs du golfe de Saint-Tropez

L’idée

À leur arrivée dans le Golfe de St-Tropez lors de la création de leur agence de communication La WebBox, Marie et Stéphane Roussia ont qu’il était galère pour les entreprises de trouver des locaux à louer à des prix accessibles dans ce secteur. Le couple a décidé de proposer un espace de travail partagé "pour les entrepreneurs qui se lancent et les étudiants de retour en famille qui n’ont pas d’accès Internet" car "ici, nous avons la fibre dédiée".

Le défi

Face aux besoins en formation des entreprises, notamment dans le digital et pour s’afficher sur les réseaux sociaux, Stéphane a formé les futurs community managers de ces sociétés, s’assurant des interlocuteurs à qui proposer ensuite formation et outils de communication (création de site web, logo, charte graphique) pour développer la stratégie de communication de l’entreprise.

L’objectif

Pour les créateurs d’entreprise, La WebBox offre du coworking et la possibilité d’être conseillé dans la création de leur projet (démarches, aides) et de l’accompagnement à travers les formations (gestion, marketing…) et les outils de communication proposés.

L’investissement

L’agence de communication, créée en 2017, une SAS dont le siège est à St-Tropez, a réalisé 175.000 euros de chiffre d'affaires contre 40.000 en 2018. Parmi sa centaine de clients pour lesquels elle a proposé site web et community management, elle compte le Château de la Messardière et la Blonde of St-Tropez ou encore Beauty Tech, le leader de la distribution de cosmétiques. Les coworking, centre de formation et pépinière sont en SARL immatriculés à Grimaud depuis novembre 2019. Ce développement a trouvé du soutien auprès de la commune de Grimaud et de la CCI. Effectif: 8 personnes avec des perspectives de recrutement en 2020.

Le concept

La WebBox propose plus de 150 m² d’espace à partager dans les locaux d’un bâtiment neuf construit dans la zone industrielle du Grand Pont à Grimaud. Le site comprend de grands écrans compatibles Mac et PC, une imprimante, un espace détente, de la visioconférence, un badge d’accès sécurisé, une connexion avec antivirus à partir de 149 euros par mois ou par abonnement à dix accès illimités dans le temps (20 euros), ouvert en semaine de 8h30 à 19h30, sans interruption. Des rencontres de formation, thématiques, sont organisées deux fois par mois avec parfois des intervenants extérieurs (cours de gestion, d’accompagnement à la création de société…): 10 euros l'accès. La société est aussi partenaire certifié Google, Facebook et Waze.

lawebbox.com