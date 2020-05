Comment cette société de Mougins propose son expertise pour aider les entreprises à redémarrer leur activité en toute sécurité

C’est plus fort que lui. Impossible de refréner cette insatiable appétence pour entreprendre. Dès l’émergence de la pandémie, Laurent Hojan n’a eu de cesse de cogiter pour inventer des solutions pragmatiques à destination de ses homologues du BTP, de l’immobilier ou du commerce. Son ambition? Leur permettre de reprendre leur activité au plus vite, avec l’impérieuse garantie du respect des règles sanitaires en vigueur. Pour ce Mouginois, pas question de céder à la panique, au désarroi, face à la muraille de démarches administratives qui s’érige devant les chefs de PME et TPE.

Accompagnement et service d’audit

Pour mettre sur pied son projet, Laurent Hojan n’est pas parti d’une feuille blanche. Il s’est appuyé sur le solide réseau d’experts agréés déjà constitué par sa société Check my House, fondée l’an dernier. Son concept: fiabiliser l’achat ou la vente d’un bien immobilier. Dans l’esprit des "building surveyor", ces "arpenteurs de bâtiment" très répandus outre-Manche. Mais en l’espèce, le spécialiste azuréen va beaucoup plus loin dans la démarche d’accompagnement avec un service d’audit complet, qui s’appuie sur un examen immobilier fondé sur pas moins de 500 points de contrôle.

Depuis mai, pour répondre à sa façon à l’effort collectif national, Check my House joue donc la carte de la diversification en "drivant" les entreprises dans la mise en place de leur Plan de Reprise d’Activité (PRA) pour "assurer la santé et la sécurité des collaborateurs au travail, ainsi que leurs clients, le plus efficacement possible".

Deux types d’assistance

Laurent Hojan a créé deux types d’assistances spécifiques: "reprise business Covid-19" et "reprise chantier Covid-19". "Forts de leur vingtaine d’années d’expérience en analyse des risques, nos experts s’assurent de la réussite de ces objectifs par une analyse des risques liée à la propagation du virus au sein de l’entreprise et en dehors, lors de contact client; la mise en place d’un plan adapté à l’environnement professionnel; la formation de l’équipe référente afin de faire appliquer ce plan; le contrôle de sa bonne mise en œuvre."

Concernant les chantiers, les préconisations sont envoyées par signature électronique aux différents intervenants sur la construction. Ensuite, les entreprises et maître d’ouvrage mettent en application ces préconisations. "C’est là que nos experts se rendent sur le chantier et vérifient si tout est bien mis en place: les sens de circulation des ouvriers, les protections individuelles, la désinfection des outils, des engins, etc. C’est assez compliqué à mettre en place. Et notre rôle est de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Nous pourrons organiser ensuite des visites mensuelles pour des contrôles sur la durée afin de les sécuriser."

Indispensable! Car, comme le signale Laurent Hojan, dans les mois à venir, après le déconfinement, "si des clients, des intervenants tombent malades et arrivent à prouver qu’il y a eu une négligence du maître d’ouvrage ou d’un patron, cela va poser beaucoup de soucis… Avec notre rapport, réactualisé régulièrement, certifié, ces derniers sont prémunis face à ce risque. Nous sommes les seuls à le proposer, et cela nous paraît essentiel", ajoute le créateur de Check my House.

SAS Check My House. Rens.: checkmy-house.fr

Tél. 0.805.69.09.69. (service et appel gratuits)