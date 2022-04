Comment améliorer ses performances sportives grâce à l'intelligence artificielle

Un capteur pour les footballeurs

Un capteur, une appli. Soit dix grammes à porter au mollet, pour un bilan à l’écran. Développée en cinq ans, l’application a été "entraînée" à partir de 500.000 vidéos montrant des actions lors de matchs.

Filipe, au nom du créateur de la start-up Footbar, Sylvain Ract, décrit le fonctionnement: "Vous avez l’appli sur votre téléphone, vous allumez votre capteur via Bluetooth et, à la fin de la partie, vous obtenez les différentes statistiques qui vous intéressent: nombre de tirs, de passes et de sprints, distance parcourue, intensité des courses, puissance de frappe ou encore changements de rythme et temps de possession du ballon… Le but étant de rendre accessible à tout le monde ces informations dont les pros bénéficient."

Ce dispositif se veut surtout ludique, mais peut intéresser des clubs (un tarif dégressif leur est d’ailleurs destiné). Le prix est très mesuré : 79 euros par capteur, l’appli étant, elle, gratuite.

