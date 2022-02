Comment Aluminor, le fabricant de luminaires d'intérieur basé à Contes, a mis en place une stratégie rayonnante

La société, fondée en 1950 à Contes, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de luminaires d’intérieur. Le dirigeant de l’époque, André Lavigne, est à l’origine de la création de plusieurs lampes de bureau avec à son actif, quelques brevets déposés dont un concernant une charnière d’articulation, toujours usitée.

Considérée comme l’un des derniers fabricants de luminaires d’intérieur de France, Aluminor a connu une période faste, employant jusqu’à 80 salariés. Au décès du fondateur dans les années 80, l’entreprise est reprise par ses enfants qui changent de stratégie, privilégient les produits d’importation et délaissent l’outil de production. La société perd de sa superbe.

Dépoussiérer

En 2018 à Lyon, Richard Barbett et l’un de ses amis, Vincent Overney, cherchent à donner un nouveau souffle à leur vie professionnelle. Direction le Sud-Est et le rachat d’Aluminor, alors à la vente. "Un challenge certes, mais la société nous a plu. Nous avons senti que nous pouvions la dépoussiérer, recapitaliser sur les savoir-faire." Les deux associés se retrouvent ainsi à Contes, entourés d’une équipe de dix personnes, passionnées par le métier.

Made in France



"Tout de suite, nous avons voulu refaire tourner les machines à plein régime et créer nos propres collections, explique Richard Barbett, le pdg de la Contoise. Le “fabriqué en France” est une valeur ajoutée incontestable pour une entreprise industrielle. Surtout de nos jours où nous sommes nombreux à souhaiter redonner du sens à nos achats."

Évidemment, pas question de rogner sur la qualité. Métal travaillé, bois véritable, éclairages robustes et performants et finition soignée, pour la centaine de produits du catalogue Aluminor. Un bureau d’études et plusieurs postes sont créés. 18 salariés aujourd’hui.

Stratégie RSE forte

À la communication et à la politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises), Florence Barbett, ancienne cadre de l’ADEME (agence de l’environnement). Elle aussi s’est sentie challengée par le projet et l’expérience aidant, les idées fusent. "La RSE devient un enjeu majeur, elle est au cœur de notre stratégie et incarne bien les valeurs chères à l’équipe Aluminor", développe-t-elle.

Avant le rachat, 10% du chiffre d’affaires étaient réalisés avec des produits fabriqués en France, aujourd’hui, Aluminor réalise plus de 30% de son chiffre d’affaires avec des luminaires fabriqués dans ses ateliers et ce n’est pas fini. Une forte volonté de tendre vers l’écoconception se dégage. Un énorme travail d’analyse des cycles de vie de deux luminaires a démarré, pour mesurer l’impact global sur l’environnement.

"Nous étudions désormais les pistes d’amélioration et les modifications à apporter pour optimiser notre performance environnementale. Nous espérons présenter notre premier luminaire complètement écoconçu au salon Maison & Objets de Paris en septembre."

Clientèle élargie

et sur-mesure

La clientèle de l’entreprise s’est également élargie. En plus des distributeurs de matériels de bureaux (Lyreco, Bruneau… et des magasins de décoration d’intérieur et luminaires (Galeries Lafayette, Keria et Laurie…) s’ajoutent désormais les architectes d’intérieur, les décorateurs, les hôteliers les designers.

"C’est un levier de croissance que nous sommes à même de développer fortement. Notre force sur ce segment de marché est notre capacité à faire du sur-mesure et notre grande réactivité."

Étendre, moderniser

En trois ans, Aluminor brille de nouveau, avec un site e-commerce mis en place pendant le confinement. "Nous venons de racheter les locaux, que nous louions jusqu’ici, et projetons de les rénover." Un investissement de 2M€ "pour réaliser un bâtiment exemplaire en termes d’impact environnemental et moderniser notre outil de production pour développer encore la part de luminaires fabriqués en France".

Démarrage des travaux prévu au printemps, livraison fin 2022. Un espace de coworking devrait être aménagé "pour accueillir des startups ou designers avec lesquels nous pourrions collaborer".

Forte de tous ces engagements et de la motivation des équipes, Aluminor est prête à rayonner.



> aluminor.fr