"Choose France": l'Elysée annonce pour près de 4 milliards d'euros d'investissements

La construction à Saint-Nazaire des deux nouveaux paquebots de 6.700 passagers chacun va générer "14 millions d'heures de travail, correspondant à 2.400 emplois pendant trois ans et demi", précise l'exécutif.

L'accord prévoit également le développement d'une nouvelle classe de paquebots au GNL ainsi que celui d'un nouveau prototype de bateaux propulsés pour partie à la voile, intégrant de fait les "meilleures innovations en matière environnementale", le secteur de la croisière étant régulièrement accusé d'énormément polluer.

L'exécutif fait remarquer que ces commandes et protocoles d'accord s'inscrivent "dans le sillage de 15 bateaux déjà construits par les Chantiers pour MSC au cours des 20 dernières années" et évoque "13 navires MSC" qui sortiront de Saint-Nazaire dans la décennie à venir.

Parmi les autres annonces dans le cadre de "Choose France" figure la décision de Coca-Cola et de son embouteilleur d'investir un milliard d'euros sur cinq ans en France, dont la moitié pour renforcer son réseau de production et de distribution, et l'autre pour "soutenir le développement de ses marques actuelles et introduire de nouveaux produits sur le marché français".

En outre, le géant pharmaceutique AstraZeneca a annoncé un investissement de plus de 450 millions d'euros (500 millions de dollars) sur cinq ans en France, dont plus de 200 millions d'euros pour son site de Dunkerque où M. Macron est attendu lundi.

Le groupe anglo-suédois, qui emploie environ 1.000 salariés en France, va en particulier poursuivre le développement de son site de Dunkerque, spécialisé dans la production de produits aérosols pour le traitement de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive, souligne-t-il dimanche dans un communiqué.

Selon le groupe, 230 millions de dollars (207 millions d'euros) seront investis sur cinq ans pour la création d'une chaîne de montage autonome notamment, mais aussi pour la modernisation des équipements et des infrastructures existantes.

Une centaine d'emplois seront créés "pour accompagner cette montée en puissance", précise AstraZeneca.