Château Saint-Roux, un domaine viticole ferme et auberge pour enchanter et régaler les visiteurs au Cannet-des-Maures

C'est une véritable oasis, située en plein coeur de la plaine des Maures, qui a ouvert ses portes en juin dernier. Le Château Saint-Roux, une ferme du XVe siècle, laissée à l'abandon et tombée en ruines, a fait peau neuve après plus de deux ans de travaux entrepris grâce à la volonté de Mark Dixon, un milliardaire anglais qui a racheté le domaine en 2015 et investi plusieurs dizaines de millions d'euros pour le rénover.

Quatre châteaux avec une identité propre

Ce self-made man, passionné de vin et tombé amoureux de l'arrière-pays varois, a acheté quatre domaines à commencer par Le Château de Berne à Lorgues en 2007, puis, en 2015, les châteaux Saint-Roux, Les Bertrands et Les Launes (rebaptisé Ultimate Provence), tous trois situés dans la plaine des Maures entre le Cannet-des-Maures et La Garde-Freinet. Comme pour le Château de Berne (un domaine viticole reconnu allié à un...