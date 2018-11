Cette startup varoise, invente le premier manager 2.0 qui révèle les talents des musiciens du monde entier

L’idée

Maxime Marmoz et Martin Henriot, deux musiciens professionnels de la région, ont eu l’idée de créer une application smartphone, sorte de manager digital dédié aux artistes désireux de se faire connaître auprès du public et des professionnels, et souhaitant faire découvrir leur univers, communiquer sur leurs dates de concerts, leurs nouveaux albums. SoundBirth apporte aussi sa "boîte à outils" de services et conseils aux artistes pour les aider à développer leur carrière (aide...