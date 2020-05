Cette startup de Sophia-Antipolis offre sa solution cyberbarrière à tous les hôpitaux et cliniques

L’idée

La société antiboise InfraOpS, installée à Sophia Antipolis et membre du cluster de l’industrie System Factory basé à Ollioules, cherchait une manière de contribuer à l’élan de solidarité des entreprises depuis la crise du Coronavirus. Experte en production informatique et solutions de cybersécurité, notamment pour assurer la sécurité du matériel industriel, la startup a décidé d’offrir, durant la crise du Coronavirus, aux hôpitaux et cliniques, sa solution unique en France pour lutter contre les cyberattaques. Sa technique, brevetée en 2017 et révolutionnaire, a déjà séduit des hôpitaux publics comme l’hôpital de Grasse.

Le défi

Avec une femme infirmière, Damien Vargas, l’un des fondateurs, était forcément informé de la vulnérabilité des hôpitaux. L’hôpital de Paris a été victime d’une cyberattaque au début du confinement. "Les hackers se concentrent sur les hôpitaux, plus concentrés sur le suivi des malades."

L’objectif

Le but est de protéger les réseaux des hôpitaux car une cyberattaque peut se propager à tout le matériel médical avec des conséquences désastreuses. "Nous proposons la mise en œuvre et l’installation gratuite. C’est sans engagement. Les hôpitaux décident de prolonger ou pas notre solution l’année prochaine. Notre système se démonte très facilement."

L’investissement

Après 4 ans de R&D, cette entreprise, fondée en 2018 par trois experts en informatique, infrastructures et cybersécurité Damien Vargas, Jean-Claude Harry et Charles-Edouard Oukrat, compte une antenne en Australie. Elle est soutenue par System Factory dans son développement international, accompagnée par Rise Partners pour sa stratégie marketing et par l’incubateur Telecom Paris Eurecom Entrepreneurs pour la gestion d’entreprise. Ses clients: de grands groupes industriels, ETI (entreprises de taille intermédiaire) et PME. Son objectif: apporter des solutions à l’obsolescence du matériel informatique de ces grands groupes, plus en proie aux cyberattaques. Chiffre d'affaires en 2019: 75.000 euros.

Le produit

Le logiciel d’InfraOpS "permet de faire communiquer ensemble des réseaux réputés incompatibles". Si chaque machine possède un numéro ou une adresse IP unique pour communiquer, "nous avons éliminé cette règle. Nous avons rendu la solution gérable par l’humain. Nous utilisons le nom et le prénom de la personne pour communiquer directement avec elle. Ça casse ainsi les règles utilisées par les attaquants pour déployer automatiquement des virus". Et les hackers se trouvent plus en difficulté. C’est la première solution française qui intègre un système de zéro trust pour protéger la machine.

