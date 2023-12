Cette compagnie aérienne prévoit d'utiliser un avion électrique dès 2026, une première

Air New Zealand a annoncé mercredi son objectif de devenir la première compagnie aérienne à piloter un avion électrique, en intégrant un avion alimenté par batterie à sa flotte dès 2026 pour du transport de fret.

La compagnie aérienne nationale de Nouvelle-Zélande a commandé un avion électrique Alia au constructeur aérospatial américain Beta Technologies.

L'appareil devrait initialement être utilisé pour livrer des colis et des lettres à travers le pays.

"Nous ambitionnons d'être la première compagnie aérienne à utiliser pour des vols commerciaux un avion de nouvelle génération", a déclaré à l'AFP Kiri Hannifin, responsable du développement durable d'Air New Zealand.

La compagnie n'a pas encore fixé de date pour d'éventuels vols de passagers à bord d'avions électriques.

Scandinavian Airlines a annoncé en mai dernier son intention de transporter des passagers sur ses premiers vols commerciaux électriques en 2028.

Complètement rechargé en une heure environ

L'Alia, alimentée par batterie, peut être complètement rechargé en une heure environ, précise Air New Zealand dans un communiqué. Comme pour les voitures électriques, la distance que l'avion peut parcourir est essentielle.

D'une longueur d'environ 12 mètres et d'un poids de trois tonnes, ce modèle a parcouru des distances de 480 kilomètres en un seul vol d'essai, selon la compagnie aérienne. Sa vitesse maximale est de 270km/h et il peut voler jusqu'à 3.000 mètres d'altitude.

Après avoir été certifié, il sera utilisé pour de premiers vols d'environ 150 kilomètres, précise la compagnie. Air New Zealand a une option sur près de deux douzaines d'autres avions électriques Alia.

"Les avions de nouvelle génération ont le potentiel de décarboner nos opérations régionales", a déclaré Greg Foran, directeur général de la compagnie aérienne, à des journalistes à Auckland.

Il espère que l'intégration de l'Alia à sa flotte permettra à Air New Zealand de progresser dans cette technologie électrique et de piloter des avions plus gros de nouvelle génération à partir de 2030.

Le constructeur aérospatial Beta Technologies, basé dans l'Etat américain du Vermont, développe des avions électriques à décollage conventionnel et d'autres modèles à décollage vertical. Il a reçu des financements du fonds Fidelity et du groupe Amazon pour ses levées de fonds, selon son site internet.