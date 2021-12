Cette agence monégasque détruit désormais vos clés USB et disques durs pour garantir votre sécurité numérique

L’AMSN finance cette démarche à hauteur de la moitié des investissements nécessaires. "Cette participation reflète le fort engagement du gouvernement sur la thématique de la sécurité numérique et permet grâce à ce mécanisme un accès facilité au plus grand nombre", note le gouvernement.

La SMA a été retenue pour assurer l’exploitation de ce service, nommé "DataDestruction".

Les services et les garanties de "DataDestruction"

DataDestruction est une prestation réalisée entièrement sur le territoire monégasque, au moyen d’un matériel agréé par l’AMSN, par un personnel dédié et avec une traçabilité garantie. Elle consiste en un traitement définitif de tous les supports numériques par destruction physique des clés USB, cartes SSD, disques durs, bandes magnétiques LTO et disques optiques selon la norme DIN 66399. Les particules résultantes, totalement inutilisables, suivent ensuite la filière de recyclage des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E).

Les codes-barres des disques durs sont scannés et photographiés en entrée de processus, pour permettre la remise d’un certificat de destruction au donneur d’ordre.

En pratique, les supports sont à apporter à la SMA. Selon les volumes à traiter, un enlèvement sur site peut aussi être proposé. Le Service commercial de la SMA est à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.