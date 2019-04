C’est officiel: la Côte d’Azur a son institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle (3 IA)

Bravo! La délégation partie le 11 avril soutenir la candidature de Nice dans la course à la labellisation d’un Institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle (3IA) sur le territoire sophipolitain, a enfin été récompensée.

Le Premier ministre l’a annoncé le 24 avril, Sophia Antipolis entre dans le réseau très restreint de l’intelligence artificielle en France, aux côtés de Paris, Grenoble et Toulouse qui ont également obtenu leur sésame.

David Simplot, directeur d’Inria Sophia Antipolis Méditerranée, est plus que ravi: "C’est l’avènement d’une mobilisation exceptionnelle de tout un écosystème. Quatre-vingts entreprises nous ont soutenus et soixante-deux se sont engagées à hauteur de 18,4 M d'euros, c’est à saluer. Dans cette aventure, nous avons réellement été challengés par les entreprises."

Le soutien de tout l’écosystème azuréen

Il n’oublie pas l’équipe de chercheurs qui s’est mobilisée: le CNRS, Eurecom, Inria, MinesParisTech..., mais aussi l’Université Côte d’Azur (dont l’école universitaire de recherche Digital System for Humans, seule graduate school à la française experte en numérique) et les institutionnels: la CASA, la Région Sud, le conseil départemental et la Métropole NCA.

La délégation partie soutenir le projet était composée de Nicholas Ayache (Inria), Charles Bouveyron (UCA), Sonia Ferrante (Renault Software Lab) et Patricia Reynaud-Bouret (CNRS). David Simplot, qui a mouillé la chemise pour l’exercice du grand oral, sourit: "Nous nous sommes présentés avec cette complémentarité-là, c’est ce qui a plu, je pense. Le jury composé d’experts internationaux nous a dit que nous avions raconté une belle histoire. A nous d’écrire la suite et de nous mettre au travail."

A noter que 20% des chercheurs français en informatique sont installés sur le site de Sophia, un ADN local qui a certainement, aussi, pesé dans la balance de la labellisation.

Le 3IA Côte d’Azur travaillera sur la santé et la biologie numérique et les territoires intelligents. Grenoble se focalisera sur la santé, l’environnement et l’énergie, et Paris et Toulouse, sur la santé, les transports et l’environnement.

Une enveloppe de 225 millions D’euros

Le projet 3IA Côte d’Azur qui prévoyait un financement de 13,5 M d'euros en a finalement obtenu 16 de l’Etat. Un financement qui s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d’investissement lancé par le président de la République en mars 2018. Au total, pour les quatre instituts, en ajoutant les financements des partenaires publics et privés, l’enveloppe totale se monte, a minima, à 225 M d'euros. La labellisation se fait sur une période de quatre ans.

Pour Jean-Marc Gambaudo, président de l’UCA: "L’argent, c’est important car cela permet d’initier des projets, mais ce qui compte le plus, c’est la labellisation pour donner plus de visibilité à nos recherches. Nous avions déjà pris conscience de l’importance de ce sujet de l’IA, notamment en lançant le SophIA Summit, bien avant que le Président Macron ne présente son plan."

"Pas une science niçoise"

Les chercheurs de Sophia planchent déjà sur des projets en IA comme celui initié par UCA et le CHU de Nice sur la détection du cancer du poumon par exemple. Jean-Marc Gambaudo souligne: "Le 3IA Côte d’Azur ne sera pas une science niçoise. Nous allons travaillé en collaboration avec les autres instituts, ce que nous faisons déjà avec le Canada et Québec. Il reste le plus dur: assurer par rapport aux demandes qui proviennent des entreprises et des scientifiques car le 3IA ne doit pas rester hors sol. Il faut le connecter à l’environnement économique, il ne peut pas être une science niçoise."

Porteur d’emplois

Pour David Simplot, il est important de rappeler: "Si les recherches en intelligence artificielle peuvent induire une suppression d’emplois, elles en créeront de toute évidence. L’IA, c’est une véritable industrie numérique et Sud-PACA est la deuxième région de France porteuse d’emplois dans le numérique, après Paris. Il fallait que notre territoire bénéficie de cette possibilité de conserver son rang, voire le dépasser!"

Quels axes de recherche ?

Reste à définir le nombre de chaires qu’obtiendra l’institut, à savoir quels sont les projets qui seront au programme, combien et par quels chercheurs ils seront menés. "Nous avons proposé 32 candidats pour soutenir divers axes de recherche mais pour l’heure, le ministère ne s’est pas prononcé", explique David Simplot. Et Jean-Marc Gambaudo d’ajouter: "Il y aura beaucoup plus que 32 projets. Ce ne sera que le cœur d’un réacteur. Nous avons suscité la demande, à nous d’organiser la réponse."

L’IA décryptée

IA pour intelligence artificielle.

Pour faire simple, c’est le processus qui consiste à doter les machines «d’intelligence», en simulant le cerveau humain. Pour remplacer l’Homme par la machine? Point du tout.

L’IA, c’est par exemple votre téléphone qui obéit à votre voix, la voiture qui roule sans conducteur, c’est Google qui anticipe ce que vous souhaitez écrire... Des procédés que l’on doit pour beaucoup à un Français, Yann Le Cun, qui vient de recevoir l’équivalent du Nobel de l’informatique et qui est spécialisé en IA. Professeur à l’Université de New York, il a convaincu Mark Zuckerberg d’installer le Centre européen de recherches en IA de Facebook, qu’il dirige actuellement, à Paris. C’est dire la valeur de cette labellisation 3IA Côte d’Azur sur Sophia dont les travaux pourraient avoir des retentissements à l’échelle mondiale, où les États-Unis et la Chine mènent (pour l’heure) la danse.