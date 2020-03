C'est le moment de créer sa e-boutique : les Niçois de Wizishop viennent en aide aux commerçants

Mon commerce physique a tiré le rideau, je n'ai plus de revenus, et si c'était le bon moment pour lancer ma e-boutique ? J'ai du stock, du temps mais pas de moyens, ai-je une solution ? Parce qu"ils n'ont que trop entendu des commerçants se creuser la tête ces derniers jours, les fondateurs de Wizishop, le spécialiste du e-commerce niçois, lancent le mouvement "EcommerceSolidaire".

"Rendre le commerce en ligne accessible, avoir le meilleur produit pour permettre aux commerçants de monter leur e-boutique le plus simplement possible, c'est notre métier depuis douze ans, explique Grégory Beyrouti, cofondateur de la PME niçoise qui emploie désormais 31 personnes. Aujourd'hui, Wizishop a 8000 boutiques actives, on en ouvre 400 nouvelles tous les mois. On a le savoir-faire."

Et l'entreprise niçoise de tendre la main à ceux qui sont obligés de fermer leur commerce physique et qui veulent tenter de rebondir. Elle leur met des boutiques en ligne à disposition, et ce gratuitement et sans engagement.

Son offre bienveillante s'adresse aussi à ceux qui veulent mettre des produits de premières nécessités en ligne ou qui voudraient lancer des initiatives solidaires.

Un bon énorme en Italie

"L'expérience de l'Italie, qui a malheureusement connu le confinement avant nous, montre un bon énorme du e-commerce. Les transporteurs, la Poste, Chronopost maintiennent les livraisons. La fenêtre de tir existe pour celui qui veut se lancer", argumente le cofondateur de Wizishop. Chez nous, le e-commerce représente 10 % du volume global du commerce de détails. Il y a encore de la marge de progression."

Et Grégory Beyrouti d'être convaincu que l'arrêt des commerces physiques imposé par le coronavirus est une opportunité à saisir pour les commerçants qui étaient tentés mais n'avaient pas réussi à lever le frein principal : le temps à trouver pour monter et gérer leur e-boutique.

"Le commerce en ligne a fait 100 Mds de chiffre d'affaires, on n'a plus besoin d'évangéliser sur l'intérêt d'avoir une e-boutique en complément de son commerce physique comme lorsque nous avons commencé, souligne l'entrepreneur azuréen. Les commerçants sont convaincus mais ils n'avaient pas forcément le temps. Là, ils en ont. Par la contrainte, mais ils en ont."

Une journée suffit

Concrètement, comment cela peut-il se passer ? Combien de temps avant de prétendre vendre son premier produit par internet ?

"Tout dépend de là où l'on part. Si on a déjà une communauté sur les réseaux sociaux, si on a déjà des photos de ses produits, ça peut aller très vite. Pour quelqu'un qui s'y met vraiment et travaille toute la journée dessus, avec notre outil, 24 heures peuvent suffire. 48 heures si on doit tout démarrer de zéro."

La solution de Wizishop est un outil tout en un, prêt à l'emploi. Elle offre quelque 410 fonctionnalités automatisés, pour un gain de temps à la création et une simplification de la vie au quotidien. "On est une solution agile. Une fois la boutique en ligne créée, si le commerçant a une communauté active, il n'a plus qu'à communiquer sur son ouverture et peut commencer à vendre rapidement."

Et le spécialiste du e-commerce de conseiller de démarrer même modestement plutôt que d'attendre d'avoir un design optimal pour ouvrir en ligne.

Démarrer et affiner ensuite

"Je conseille aux commerçants de ne pas mettre tous leurs produits sur leur e-boutique, de commencer par leurs produits phares, ceux pour lesquels ils ont du stock et d'enrichir l'offre au fil des jours."

De belles photos, des fiches techniques précises et suivre les conseils de la solution niçoise : "On a un guide pour composer sa page d'accueil avec 75 mises en page possibles. Le plus compliqué est de choisir le mode de paiement, estime Grégory Beyrouti.

Difficile par temps de confinement d'aller voir sa banque pour passer un contrat de VAD, vente à distance. "Mais il existe des solutions comme Pay Plog, Strike, où il suffit de remplir un formulaire en ligne et de réaliser son premier encaissement en moins d'une heure. En 48 heures, tu fais déjà quelque chose de très bien. Tu améliores ensuite. Un site n'est jamais fini.

Pour entrer dans le mouvement EcommerceSolidaire, il suffit de remplir le formulaire sur wizishop.fr/ecommerce-solidaire

Et pour tous ceux qui veulent suivre l'actualité du e-commerce, le partage de l'info faisant partie de l'ADN de l'entreprise niçoise, petit tuyau : le live du blog de Wizishop traite les questions qui lui sont remontées en temps réel, comme par exemple les décisions des transporteurs concernant les livraisons. Restez connectés.