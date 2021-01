"C’est d’une violence inouïe!": Un plan social nécessaire au Fairmont de Monaco, son directeur général s'explique

"Nous préparons l’établissement pour demain"

Le projet est envisagé depuis plusieurs mois. Et malgré la crise de la Covid-19, la volonté est intacte d’entreprendre un vaste programme de rénovation au sein du Fairmont Monte-Carlo.



À l’instar de l’hôtel Métropole qui a entrepris fin septembre sa transformation, l’ambition du groupe Accor et de la marque Fairmont est toujours de lancer ce chantier qui devrait s’étendre jusqu’en 2023. Objectif: refaire la totalité de l’hôtel, chambres et restaurants compris.



"Nous voulons préparer l’hôtel pour demain, en construisant l’avenir et en repositionnant notre établissement davantage sur le tourisme familial, le loisir, la décontraction et l’entertainment. Et pourquoi pas accueillir des concerts, des galas, des manifestations sportives, des animations pour les enfants. Notre volonté est de rendre notre hôtel plus attractif et nous travaillons sur ces points en suivant la volonté de nos propriétaires", confirme Pierre-Louis Renou.



"Ce que nous voulons, c’est muscler nos atouts, et peut-être aussi investir pour rendre cet hôtel plus méditerranéen".