Ces start-up qu’on a découvertes chez Vroom

C’est un étonnant événement ce Vroom Summit. Organisé vendredi dernier pour la sixième année, il regroupe des entreprises aux missions très innovantes : « Nous cherchons dans toute l’Europe les entreprises les plus innovantes dans le domaine de la mobilité. Mais surtout nous cherchons des talents » explique l’un des organisateurs. Sur leurs fonds propres, « sans aucune aide financière », ils ont tourné à Sofia, à Helsinki, Milan, Londres, Amsterdam. Et parfois, ils dénichent la perle rare. À l’instar de MindMaze, une start-up spécialisée dans les neurotechnologies, et qui a acquis son statut de licorne, puisqu’elle est aujourd’hui valorisée à plus d’un milliard de dollars.

L’ambition de Vroom : donner un coup d’accélérateur à la croissance de ces entreprises, qui peuvent s’avérer particulièrement intéressantes, puisqu’elles sont sélectionnées, entre autres critères, sur leur potentiel de croissance.

Et cette année, on pouvait, en plus de découvrir une voiture solaire (voir notre édition de samedi), et entre autres, tester un simulateur de vol en réalité virtuelle, qui permet de se muscler et de faire de la rééducation (Icaros), un fabricant de matériau antichoc à structure nids-d’abeilles, utilisé dans la fabrication de casques ou de skis (Koroyd), ou encore une planche de surf à moteur électrique (Fliteboard).

Un vrai saut dans le futur !