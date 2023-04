Ces milliardaires qui ont un lien avec la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH, et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L'Oréal, sont, avec leur famille, l'homme et la femme les plus riches du monde, selon le classement annuel Forbes 2023 publié mardi.

En 2022, Bernard Arnault s'était classé troisième du palmarès annuel dominé par Elon Musk, patron de Tesla, Twitter ou encore SpaceX, et Jeff Bezos, fondateur d'Amazon.

En décembre, le milliardaire français les avait détrônés en devenant avec sa famille la plus grosse fortune mondiale, selon le classement "en temps réel" établi par le magazine, en fonction notamment des cours de Bourse et des taux de changes.

Dans le top mondial 2023, sa fortune est estimée à 211 milliards de dollars, Forbes précisant avoir "calculé les fortunes nettes en utilisant les cours des actions et les taux de change du vendredi 11 mars 2023".

"Pour la première fois dans l'histoire du classement, l'homme et la femme les plus riches de France sont également les plus riches du monde. Une double performance qui témoigne de la vigueur de l'économie française malgré les crises successives que notre pays traverse, directement ou indirectement", met en avant Forbes France dans son communiqué.

Françoise Bettencourt Meyers, et sa famille, onzième fortune mondiale avec 80,5 milliards de dollars, est pour la troisième année consécutive la femme la plus riche du monde. Elle l'avait également été en 2019, succédant à sa mère, Liliane Bettencourt, première femme du classement en 2016 et 2017.

En France, Forbes recense un total de 43 milliardaires, dont sept femmes, "pour une fortune totale ayant augmenté de 20,6% depuis 2022". Certains d'entre eux ont des liens avec la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Rodolphe Saadé, Tanya Saadé Zeenny et Jacques Saadé Jr

Rodolphe Saadé est le PDG de CMA CGM, troisième compagnie de transport maritime au monde dont le siège est à Marseille. Tanya Saadé Zeenny est la directrice générale déléguée et Jacques Junior Saadé est le directeur central immobilier.

Ils bénéficient chacun de 9,3 milliards de dollars et se classent respectivement à la 8e, 9e et 10e place des plus grandes fortunes françaises. À l'échelle mondiale, ils sont à la 184e place ex-aequo.

Stéphane Bancel

À 50 ans, Stéphane Bancel, qui est né à Marseille, est le directeur général et propriétaire de 5,47% de Moderna Therapeutics, entreprise de biotechnologie responsable de l'un des premiers vaccins contre le virus de la Covid-19.

Du haut de ses 4,4 milliards de dollars, il est la 21e plus grande fortune française et 659e fortune mondiale.

Marc Ladreit de Lacharrière

Marc Ladreit de Lacharrière, 82 ans, est né à Nice. Il est le fondateur de la holding française Fimalac et de la fondation Culture et Diversité.

Avec une fortune nette de 4,2 milliards de dollars, en hausse par rapport à l'année dernière, il est à la 23e place des milliardaires français et 659e au rang mondial.

Danielle Belon

Danielle Belon, 83 ans, est l'épouse de Pierre Bellon, le fondateur de la Sodexo décédé en janvier. Avec ses quatre enfants, elle est à la tête de la holding familiale, qui détient 40% de l'entreprise. En parallèle, Danielle Belon est déléguée régionale Paca à la Fondation du patrimoine.

Avec 4,1 milliards de dollars, elle est la 25e plus grande fortune française et 679e mondiale.

Edouard Carmignac

L'homme d'affaires Édouard Carmignac, 75 ans, est le président fondateur de la société de gestion d'actifs Carmignac Gestion et créateur de la Fondation Carmignac, dont la Villa Carmignac est située sur l'île de Porquerolles.

Avec son "seul" milliard de dollars, il se classe à la 43e place des fortunes françaises et à la 2.540e place à l'échelle du monde.