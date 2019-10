Ces deux grandes écoles de Nice et Sophia Antipolis viennent d'installer des panneaux solaires et photovoltaïques sur leurs toitures

Deux grandes écoles de Nice et Sophia Antipolis viennent d'installer des panneaux solaires et photovoltaïques en toiture, permettant à la fois de fabriquer et consommer l'énergie produite mais aussi d'intégrer les étudiants dans une véritable démarche RSE et de développement durable.

L'IMREDD (Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable) basé sur le site de l'Eco Vallée à Nice, vient de terminer l'équipement de sa toiture en panneaux photovoltaïques avec Val Energies, leader sur le secteur de l'autoconsommation basé à Mouans Sartoux. De même, Val Energies a aussi équipé la toiture de Skema Business School, l'école d'enseignement supérieur installée sur la technopole de Sophia Antipolis, de 800 m² de panneaux solaires en autoconsommation, fournissant 10% de la consommation en énergie du bâtiment (jusqu'à 30% en temps réel). Skema, qui réalise déjà de nombreuses actions dans le domaine du développement durable (recyclage, diminution des déchets, amélioration des infrastructures...) produit désormais une énergie verte. Pourquoi passer à l’autoconsommation photovoltaïque ? Pour aller plus loin dans l'engagement dans la RSE et être un campus modèle dans la préservation de l’environnement. C'est l'objectif affiché mais aussi, aussi le meilleur moyen existant de réduire son empreinte écologique en produisant sa propre énergie. Et puis cet autre intérêt qui est de sensibiliser les étudiants à l’importance du développement durable. Pour Olivier Béchu, directeur général de Val Energies : "Nous considérons qu'au-delà de nos installations de panneaux photovoltaïques, l'entreprise doit jouer un rôle actif dans la formation des étudiants. Nous en recrutons régulièrement, à l'instar d'Evan (étudiant à Skema arrivé en tant que stagiaire) qui est aujourd'hui en CDI chez nous, au poste de chargé de développement commercial."

Abonnez vous ! à partir de 1 €