Ces deux entreprises monégasques qui profitent (déjà) de l'alliance entre le MEB et l'Inde

Il y avait la queue ce lundi pour rencontrer le directeur de Monaco Tech, Fabrice Marquet, dont l’incubateur est rentré « en phase de consolidation » moins de deux ans après son inauguration.

Un programme pour startups créé par l’Etat monégasque qui pourrait bien recevoir des propositions d’Inde très rapidement. C’était du moins l’impression de Fabrice Marquet, ce lundi, alors que la date du Forum économique coïncidait avec le lancement d’un appel d’offres de MonacoTech (jusqu’au 24 février).

"On a eu pas mal de candidatures à l’international jusque-là. Le nom Monaco attire mais la plupart voit encore Monaco sous le prisme du cliché, c’est à dire une occasion de trouver des investissements facilement et ne pas prendre de risques. Mais, nous, on construit de toutes pièces un écosystème et on cherche des partenaires technologiques qui nous rejoignent en fonction de leurs besoins et pour construire cette image avec nous."

Des partenaires qui pourraient venir d’Inde? Assurément. "Il y a des start-ups d’ici qui commencent à réussir et pour qui le marché européen et Nord Africain est intéressant, nous pourrions les aider (...) On vient pour tisser des contacts et si ça met cinq ans à se concrétiser c’est pas grave, le tout c’est de prendre des contacts plus institutionnels, que ce soit des incubateurs, des universités ou des fonds d’investissement par exemple."

Des intérêts réciproques

Quant aux postulants à l’appel d‘offres, trois critères essentiels doivent être remplis : l’attitude des porteurs de projets, le potentiel du projet et «pourquoi Monaco a un sens et est stratégique ? », rappelle Fabrice Marquet.

En fond de tous les projets, l’idée de bâtir des Smart cities à Monaco, comme ailleurs. Et donc, pourquoi pas exporter une idée biberonnée dans l’incubateur monégasque.

"L’idée en venant à New Delhi était aussi de trouver des contacts pour nos sociétés en Inde. On a notamment une boîte dans les dispositifs médicaux qui, à horizon 2020-2021, pourrait très bien avoir le potentiel de vendre sur le marché indien."

En attendant, d’autres pourraient faire le chemin inverse. "Peut-être, il y en a quelques uns dans les dispositifs médicaux qui étaient intéressés, dans l’IOT aussi (l'interconnexion entre Internet et des objets, des lieux et des environnements physiques)"