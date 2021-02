Ces Azuréens mettent en place des solutions pour appeler l'ascenseur sans contact

L’idée

"Au départ, nous travaillions sur l’appel par pédale, pour des questions pratiques, explique Siegrid Chané, gérante de Ciel Ascenseurs, société installée à Saint-André-de-la-Roche depuis 23 ans. Aujourd’hui, nous avons mis au point trois solutions supplémentaires (infrarouge, reconnaissance vocale, application mobile) pour répondre à une demande sanitaire."

L’objectif

Proposer ses solutions "sans contact" à ses clients, puis les intégrer aux offres commerciales, aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Maître-artisan (2015), vainqueur de Stars et Métiers (2014) et labellisée Entreprise du Patrimoine vivant (2016), Ciel Ascenseurs est prête.

Le défi

Si la société est en capacité d’installer la commande par pédale, le système infrarouge (on passe le doigt à 4 cm du bouton) ou l’appel via application mobile, il reste à peaufiner la reconnaissance vocale: "La CMAR PACA et l’UIMM06 (Union des industries et métiers de la métallurgie) nous accompagnent", explique la gérante.

L’investissement

Ciel Ascenseurs et ses huit salariés sont dirigés par Siegrid et Frédéric Chané depuis 23 ans. L’équipe crée, fabrique et installe des cabines, monte-charge et monte-voitures personnalisables pour une clientèle de particuliers mais aussi de promoteurs, établissements publics, centres commerciaux..., essentiellement en région Sud. Un chiffre d’affaires de 700.000 euros en 2020 qui devrait s’étoffer grâce aux nouvelles solutions sans contact.

Le produit

Il est possible d’appeler l’ascenseur et d’aller à l’étage souhaité sans toucher aucun bouton. Soit grâce à une pédale extérieure et d’autres à l’intérieur (4 étages = 4 pédales) sachant que les anciennes fonctions restent opérationnelles; soit par infrarouge en passant la main à 4 cm du bouton d’appel; soit via une application mobile qui identifie l’ascenseur et vous laisse choisir votre niveau; soit par reconnaissance vocale, simplement en disant par exemple "5e étage". Ces solutions s’adaptent sur tout type d’appareil, suivant devis. À Cannes, un Ehpad s’équipera prochainement des systèmes pédale et infrarouge. D’autres commandes s’élèvent déjà !

cielascenseurs.com