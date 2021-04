Ces 3 entreprises monégasques proposent des services respectueux de l'environnement

Milena C. Design, l’architecture d’intérieur luxe et… durable

"Nous habitons ici parfois dans l’excès et Monaco est souvent cité pour cela", souligne Milena Cvijanovich, fondatrice de Milena C. Design. Alors, la designeuse joue sur les ressources naturelles pour proposer de l’architecture d’intérieur durable.

Titulaire d’une maîtrise en architecture et inspirée par son père physicien - "l’un des premiers inventeurs du panneau solaire" - Milena Cvijanovich conçoit des produits de design d’intérieur pour les yachts, hôtels, entreprises ou résidences, à partir de déchets organiques.

Comment? "Nomadessence a référencé plus de 2.000 choix de matériaux et d’objets de luxe qui sont non-toxiques, certifiés organiques, renouvelables, recyclables, recyclés ou biodégradables."

400 fournisseurs dans le monde entier

Des matériaux dont l’entreprise Milena C. Design se sert ensuite pour proposer "des tapis, canapés et têtes de lit façonnés par des maîtres artisans à partir de déchets de cuir venant des entreprises de luxe telle que Burberry". Ou "des peaux de poissons tannées, soyeuses et sensuelles, que même BMW a utilisées dans l’intérieur luxueux de leur M6." Mais aussi "des coquilles d’œuf, des coquillages, des plumes, des écorces, des coquilles de noix et autre déchets transformés en marqueterie et finitions décoratives dignes d’un musée."

Avec plus de 400 fournisseurs dans le monde entier "triés sur le volet", Milena C. Design entend "aider les particuliers et les entreprises à amorcer leur transition vers des espaces avec un impact environnemental positif, tout en jouissant de leurs standards de confort et de luxe".