Centrales solaires: le développement de Ténergie passe par le Var et la Côte d’Azur

Cofondée il y a quinze ans par Nicolas Jeuffrain, Ténergie, la PME spécialisée dans le développement de centrales d’énergie renouvelable, a grandi avec ce secteur d’activité.

Pour atteindre aujourd’hui 208M€ de chiffre d’affaires consolidé et quelque 180 salariés. mais aussi 1.500 centrales, essentiellement solaires, réparties dans tout l’Hexagone. Et pourtant, l’énergéticien compte donner encore un coup d’accélérateur qui passe notamment par le Var et les Alpes-Maritimes où de nombreux projets sont en cours de développement, ensoleillement oblige.

"Le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables qui a été validé la semaine dernière par le Sénat est une consécration de notre modèle, car il rend obligatoire la solarisation des ombrières parking et des toitures de bâtiments neufs de plus de 500m²", expliquait François Trabucco, le directeur général, lors d’une conférence de presse donnée ce jeudi au siège social de l’entreprise à Fuveau dans les Bouches-du-Rhône. Lors de laquelle les dirigeants de cette pépite provençale ont annoncé leur objectif de doubler le nombre de centrales installées et exploitées d’ici 2026 pour atteindre 3.000 centrales et une puissance de 1,6gigawatt (GW).

Industriels et parkings

Si aujourd’hui, l’agrivoltaïsme, autrement dit la solarisation des toitures de hangars agricoles, représente 75% du volume d’affaires de Ténergie, la marge de progression est désormais située du côté des industriels et des parkings qui devraient représenter la moitié des projets d’ici 2026. Dans le Var, où Ténergie exploite déjà 25 centrales, 32 projets sont en développement pour 78,2mégawatts (MW) dont des hangars agricoles sur le site du siège de l’entreprise Racine, distributeur d’agrofournitures, à Brignoles avec une mise en service prévue à l’été 2023.

La commune d’Aups doit aussi accueillir, d’ici 2025, une centrale de 18MW dont la production sera utilisée localement pour alimenter les bâtiments communaux et les foyers voisins. "Et la municipalité utilisera le produit des recettes fiscales pour financer l’isolation des bâtiments publics et l’installation de bornes de recharge", précisait le directeur du développement Gauthier Diény.

Dans les Alpes-Maritimes, la toiture de Schneider Electric à Carros est déjà équipée, et celle de la gare de Drap-Cantaron est en cours d’installation. Dans le cadre d’un accord avec la filiale de la SNCF Gares et connexions, 118gares françaises vont ainsi être équipées de panneaux photovoltaïques. Lorsqu’elle est consommée par les propriétaires du foncier auquel Ténergie reverse un loyer, l’électricité produite est achetée 10 à 12 centimes le kilowattheure, contre le double sur le marché...

Eolien et méthanisation

Mais la PME, si elle reste un acteur majeur du solaire, se déploie aussi dans d’autres énergies renouvelables. D’abord dans l’éolien avec déjà 26éoliennes à son actif, et en rachetant la société Soléol basée à Privas en Ardèche, qui devient un département à part entière de Ténergie. Ensuite dans la méthanisation, avec le lancement, il y a un an, de Tenea Energies qui va construire deux centrales, en Aveyron et en Vendée, et pourrait bien aider les viticulteurs de la Sainte-Victoire à valoriser leurs déchets d’ici l’année prochaine.