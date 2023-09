"Ce sera une formidable machine de guerre": on sait quand le nouveau Café de Paris ouvrira ses portes à Monaco

Un à deux ans de travaux

La palissade est tombée, dévoilant les contours redessinés du bâtiment. Le Café de Paris entre dans ses derniers jours de chantier, avant de se dévoiler, complètement ravivé aux clients. Le "vaisseau amiral" de la Société des Bains de Mer, tel que le qualifie son président-délégué, devait être livré en juillet dernier. Mais les travaux ayant pris du retard, la date a été décalée d’un trimestre.

"Cette fois, les travaux seront bien terminés fin octobre et les équipes auront deux semaines pour déménager de la Salle Empire [où la brasserie avait été temporairement installée, NDLR] vers le nouveau bâtiment", explique Stéphane Valeri.

270 salariés supplémentaires

Le nouveau Café de Paris est un défi de taille avec des volumes augmentés côté brasserie et une équipe avec 70 salariés supplémentaires pour servir deux fois plus de couverts quotidiennement. "Le nouveau bâtiment est extraordinaire. Il sera une formidable machine de guerre pour refaire de ce restaurant iconique, un endroit magique dans lequel s’arrêter quand on visite la place du Casino."

Il faudra ensuite patienter quelques mois encore pour la mise en service complète du bâtiment. Les sept commerces en façade seront progressivement livrés entre la fin de l’année 2023 et le printemps 2024. Puis, Amazonico, le restaurant concept ouvrira sur le toit du Café de Paris en avril. "Ce sera l’autre grand moment de l’année, avec des terrasses exceptionnelles et une vue époustouflante sur la place du Casino", promet Stéphane Valeri. L’enseigne emploiera 200 nouveaux salariés.

Un nouveau restaurant à l’Hôtel de Paris

En attendant la cuisine fusion brésilienne d’Amazonico, la SBM fera, dès le 12 octobre, voyager les papilles de ses clients vers l’Amérique du Sud avec l’ouverture d’un nouveau restaurant, dans le patio de l’Hôtel de Paris, baptisé Taera. C’est la cheffe exécutive de Coya Monte-Carlo, Victoria Vallenilla, qui a conçu cette table où elle proposera un concept original de cuisine vénézuélienne, sa terre d’origine. "Ce sera un pop-up d’un an, ouvert de 12 heures à 19 heures dans ce lieu formidable qu’est le patio de l’hôtel, qui n’a pas encore trouvé son attractivité".