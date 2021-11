Ce qu’il faut savoir sur l’intelligence artificielle

Intelligence artificielle. Une notion qui peut paraître floue mais dont les applications sont pourtant bien concrètes. Dans la santé, les transports, l’industrie, l’IA est partout et se présente comme une réponse réelle aux grands enjeux de demain.

Enjeux considérables

Les économistes comparent l’intelligence artificielle (IA) aux technologies à l’origine des précédents bouleversements industriels qu’ont été la machine à vapeur, l’électricité ou l’électronique. Les prévisionnistes anticipent la présence de l’IA dans la quasi-totalité des secteurs industriels et la présentent comme un moteur essentiel d’une croissance revigorée. L’originalité de l’IA est d’accomplir des tâches jusque-là réservées à un Homme « intelligent », soit, capable de percevoir, apprendre, et interagir avec son environnement. Par exemple, l’IA peut identifier une personne via une photo, faire des suggestions d’achats sur une plateforme de e-commerce, diagnostiquer un lymphome à partir d’une biopsie, conduire une automobile ou conseiller un comité de direction. Et cette diversité de possibilités crée des espoirs vertigineux.

Plus d’IA, moins d’emplois?

Pour la première fois depuis la 1re révolution industrielle, le changement technique menace des emplois à haute valeur ajoutée : ingénieurs, radiologues ou juristes, car l’IA permet d’automatiser nombre de tâches qui ne pouvaient jusque-là être accomplies que par l’Homme. Rien ne dit pour autant que cela mène à une destruction nette d’emplois. La pénurie de main d’œuvre formée à l’IA est déjà criante et il faudra bien d’autres ingénieurs, radiologues et juristes pour mieux exploiter cette techno. Par ailleurs, l’adoption de l’IA dans nos activités n’est pas neutre. Elle modifie nos pratiques, nos habitudes et soulève des enjeux organisationnels, éthiques, voire politiques qu’il serait dangereux de ne pas considérer. Des compétences seront nécessaires pour accompagner ces évolutions. Plus qu’un problème économique, l’IA appelle une réflexion collective à laquelle chaque citoyen devrait s’intéresser. La question est donc de savoir si – comme lors des précédentes transitions industrielles – le nombre d’emplois créés compensera les pertes.

France et innovation

Se faire une place n’est pas si simple et le retard européen est évident. L’étude Skema-Otesia sur les expertises technologiques liées à l’IA dans le monde (bientôt disponible en ligne) met en évidence la domination des Etats-Unis et des pays asiatiques (Chine, Corée du Sud, Japon). L’Allemagne est le seul pays européen à tirer son épingle du jeu avec un peu plus de 5% des brevets mondiaux. La France est à la traîne avec un peu plus de 2% des brevets liés à l’IA. Pourtant notre pays a une carte à jouer car ses inventions sont très nettement tirées par la recherche publique. Elle se distingue des autres pays européens, et de l’Allemagne en particulier, dont l’innovation repose essentiellement sur ses grands groupes industriels. En revanche, le retard industriel des grands groupes français est patent.

Initiatives locales

La Côte d’Azur est très proactive avec des acteurs qui se mobilisent autour de l’IA dont l’Université Côte d’Azur qui tient un rôle essentiel dans l’animation de l’écosystème. Le 3IA (lire ci-contre) a permis de rapprocher scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs et décideurs publics autour de projets communs. Les nombreuses initiatives menées visent non seulement à former les étudiants et les entreprises aux techniques IA mais aussi à sensibiliser le public à ses enjeux sociétaux.

Côte d’Azur vs Paris

Une étude en cours menée par la CCI Nice Côte d’Azur sur la filière IA dans les Alpes-Maritimes révèle que le chiffre d’affaires directement lié à l’IA dépasse les 45 M. Les grands groupes industriels concentrent l’essentiel des investissements en IA, mais les startups très innovantes souvent liées aux centres de recherche publique ne sont pas en reste. Pourtant, le défi est immense. La Côte d’Azur souffre de sa "petite taille" et de son éloignement des centres de décision souvent situés à Paris. L’absence de siège social de grands groupes ou de startups atteignant rapidement une taille mondiale fait cruellement défaut quand on sait l’importance des économies d’échelle sur ces marchés. Ces entreprises attirent les talents, dynamisent le marché du travail local et renforcent les pôles académiques régionaux. Par ailleurs, elles incitent les entreprises locales à fournir des produits et services de haute valeur ajoutée, servent de tremplin vers les marchés internationaux. Le défi de demain sera de promouvoir et de garder des pépites à fort potentiel de croissance sur notre territoire.