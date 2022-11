Ce que la Niçoise Zendoc, experte de la gestion automatique des contrats, va apporter à l'Américain SirionLabs

C’est l’expertise de la Niçoise Zendoc dans la création de solutions intuitives de gestion de contrats qui a incité l’Américain SirionLabs à en faire l’acquisition fin août. Mais ce n’est que maintenant que le groupe qui emploie 900 collaborateurs et qui gère plus de 5 millions de contrats pour une valeur de plus de 450 Mds$ dans 70 pays communique à ce sujet. Sans pour autant dévoiler le montant de la vente ni le chiffre d’affaires des deux entités.

Si Zendoc est rachetée et vient enrichir la gamme de SirionLabs, son savoir-faire et son implantation restent à Nice puisque l’Américain compte y installer un centre d’excellence dont l’objectif est de stimuler la R&D en interne.

CLM, quèsaco?

La gestion du cycle de vie des contrats – CLM, Contract Lifecycle Management de son petit nom – consiste à automatiser la création, l’exécution et la gestion de contrats, à en centraliser le stockage et à en améliorer la conformité. Une solution qui, pour l’heure, n’est présente que dans un tiers des grandes entreprises en France mais a pris de l’importance depuis la pandémie et l’arrivée du télétravail.

"En 2018, alors que je venais de revendre mon entreprise et que je cherchais une idée pour une nouvelle, explique Laurent Lathieyre, je me suis souvenu que je n’avais jamais réussi à trouver une solution facile à mettre en place et peu onéreuse pour gérer mes contrats commerciaux."

Ni une ni deux, il fonde Zendoc avec son associé Olivier Colle. L’informaticien-serial entrepreneur [il a déjà 5 créations de société à son actif, ndlr] reste à Seattle où il est basé depuis 2014 tandis que son cofondateur rentre à Nice où il installe la filiale française d’une petite dizaine de collaborateurs au sein de l’Accélérateur Allianz en tant que Startup in Residence. "Nous avons été attirés par la qualité des ingénieurs qui sont tout aussi bons, voire meilleurs, que les Américains."

Richesse d’informations

Quel intérêt y a-t-il à gérer le cycle de vie des contrats? "Tous – qu’il s’agisse d’accords commerciaux ou d’embauche – recèlent une richesse d’informations critiques pour les entreprises : sur les clients, investisseurs, salariés, conditions tarifaires…, détaille Laurent Lathieyre désormais responsable du pôle Applications post-signature de SirionLabs. Notre enjeu était de déconstruire ces documents pour rendre l’information facilement accessible et utilisable par leurs équipes légales, commerciales, de support clients…"

Et ce, grâce à l’intelligence artificielle qui extrait automatiquement et en quelques secondes les données pertinentes des contrats et les rend utilisables… La technologie peut par exemple créer des notifications et des alertes pour dénoncer l’échéance d’un accord. "Le cycle de vie du contrat a un impact sur le business : à quelle vitesse puis-je rédiger un? Le faire signer à un client, m’assurer qu’il ne comporte pas de clauses dangereuses pour mon entreprise?

La plus-value de Zendoc spécialisée dans les contrats post-signature? "Outre le fait que nous nous adressons aux petites et moyennes entreprises, c’est l’ergonomie et l’expérience utilisateur (UX) de notre plateforme qui a intéressé SirionLabs."

Pôle d’excellence niçois

D’où la décision du groupe américain de créer à Nice un centre d’excellence (CoE) qui travaillera en collaboration avec celui de Toronto lancé il y a quelques mois pour exploiter les retours des clients. "Nice sera le noyau dur de la recherche sur l’UX et la datascience pour arriver, à terme, à un modèle reposant entièrement sur l’IA. L’intégration de Zendoc à Sirion et l’installation de ce centre d’excellence dédié à l’ingénierie vont non seulement nourrir cette capacité d’innovation qui rend la rédaction de contrats plus simple, plus intelligente et plus intuitive mais aussi nous permettre d’atteindre la taille nécessaire pour bénéficier d’un effet réseau. Nice et la Côte d’Azur se sont forgé une réputation d’incubateur de premier choix pour les sociétés technologiques les plus novatrices."

Pour ce faire, des recrutements d’ingénieurs front end et back end sont prévus. "L’effectif devrait passer à quinze d’ici six à huit mois" et permettra au centre d’ingénierie azuréen d’étendre la présence de Sirion en Europe.

Si son associé a quitté l’aventure Zendoc lors du rachat, Laurent Lathieyre, lui, prévoit de rester au moins deux ans encore avec le groupe américain pour faciliter la transition et l’intégration des équipes.

> SirionLabs