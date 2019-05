Campagne de crowdfunding réussie pour Eccity

455.000 euros. Mission accomplie pour Eccity qui explose son objectif de 300.000 euros souhaités au lancement de sa campagne de financement participatif à la fin 2018.

Près de 700 investisseurs ont été séduits par le nouveau scooter Eccity Model3 qui pourra ainsi être mis sur le marché.

Le trois-roues a une vitesse de pointe de 120 km/h et une excellente tenue de route. Il dispose d'un système d'inclinaison brevetée dont la stabilité rassure tous ceux qui souhaitent un confort de conduite et dont la maniabilité permet de circuler avec aisance dans un flux dense, en zone urbaine. Une version cargo et une version 50 de ce trois-roues sont également en développement pour les marchés de la livraison.