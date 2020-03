Bpifrance met en place des mesures d'urgence supplémentaires pour aider les entreprises

Du cash et des garanties rehaussées, la banque publique d'investissement accentue son dispositif d'aide aux entreprises.

Pour être informé de ces nouvelles mesures d'urgence et être pris en charge par le réseau Bpifrance: deux solutions soit le numéro vert 0.969.370.240. soit le site Internet www.bpifrance.fr

Garantie des prêts à 90%

En partenariat avec les banques et les Régions, Bpifrance a rehaussé à 90% le niveau de sa garantie (au lieu de 70% au début de la crise du coronavirus et 50% en temps normal) concernant les prêts classiques de 3 à 7 ans souscrits auprès d'une banque privée.

Cette garantie qui est désormais accessible aux ETI (entreprises de taille intermédiaire) concerne aussi les éventuels découverts et court sur une période de 12 à 18 mois.

Et des liquidités

Côté trésorerie des entreprises, Bpifrance suspend, à compter d'aujourd'hui, le paiement des échéances de ses prêts. Elle accorde aussi des prêts de 3 à 5 ans, sans garantie ni caution personnelle, de 10.000 euros pour les PME à plusieurs millions pour les ETI.

Ces prêts bénéficieront aussi d'un différé de remboursement du capital.

Autre coup de pouce de la banque publique concernant les factures cette fois avec un crédit de trésorerie représentant 30% des volumes mobilisés.

Et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, de déclarer : "Toutes les équipes sont mobilisées, à travers nos cinquante implantations régionales, pour soutenir les TPE et PME dans la crise qu’elles traversent à cause du coronavirus. Le dispositif éprouvé de la garantie est une réponse d’impact massif, qui pourra les aider à passer ce cap difficile."