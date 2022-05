Boulangerie, fitness, décoration d'intérieur...: l'offre commerciale n'en finit pas de s'étoffer sur le Larvotto

Sexy Tacos, Big Mamma, Clo Concept… Quand ouvrent-ils?

Pas encore ouverts à leur clientèle, quatre commerces (N.D.L.R.: Nous n’avons pas réussi à joindre le dernier commerce.) du site balnéaire ont engagé depuis plusieurs semaines une véritable course contre la montre.

Objectif affiché par les gérants: achever au plus tôt les travaux pour aborder au mieux une saison estivale désormais affranchie des mesures sanitaires. Mais le contexte actuel ne leur est guère favorable.

"Tout le monde se bat pour se faire livrer ses équipements, ses matériaux. Le marché est sous tension, confie Tigrane Seydoux, à la tête du groupe Big Mamma et de 18 restaurants italiens en France, à Londres, à Madrid et à Munich. Pour ce premier restaurant à Monaco, on a mis beaucoup d’attention sur le design, la décoration. Il y a beaucoup de sur-mesure."

Ce Monégasque de 37 ans table sur une ouverture lors de la première quinzaine de juillet. "Si on rate une semaine d’été, cela ne changera pas la vie du restaurant. On s’inscrit sur du très long terme. On veut créer une institution dans le temps, que ce soit aussi un restaurant d’hiver comme d’été, que les gens aient envie de venir le soir."

Un peu plus loin, Clo, patronne de Clo Concept, magasin de prêt-à-porter féminin multimarques, supervise une réunion de chantier. "On a eu le permis de construire le 13 avril et on a démarré les travaux dans la foulée. Avec la crise sanitaire, il y a une pénurie de matériaux alors les délais sont plus longs. Le récolement est prévu mi-juin avec une visite des sapeurs-pompiers et des services du gouvernement pour contrôler que tout est conforme. On espère ouvrir dans les jours qui suivent. On a hâte. Le Larvotto, c’est vraiment le nouveau quartier de Monaco avec, dans deux ans, les nouvelles résidences de Mareterra."

Quant à José Luis Olivares, gérant de Sexy Tacos, un restaurant mexicain niché près de la tour Odéon, il ne s’aventure pas à avancer une date d’ouverture. "On commence les travaux dans les prochains jours. Cela fait mal au cœur car notre objectif était d’ouvrir en avril. En plus des délais d’approvisionnement qui sont très longs, les prix des matériaux ont flambé avec la guerre en Ukraine: bois, acier, inox… On va concentrer tous nos efforts pour ouvrir le plus rapidement possible."