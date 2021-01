"Suis-moi." Il y a d’abord eu le robot qui répond à cet ordre, qui vous suit donc, et qui s’arrête également quand vous le lui demandez. Il est également capable d’éviter les obstacles grâce aux capteurs installés sur ses flancs. Il y a aussi le robot autonome qui, grâce à d’autres capteurs positionnés sur un chemin prédéfini, sait faire le trajet tout seul. Et puis il y a le petit dernier, qui en plus de tout le reste peut monter les escaliers.



Démo à l’appui, Patrick Chanudet, ingénieur expérimenté qui dirige la startup Borobo installée au CEEI de Nice depuis sa création en 2018, n’est pas peu fier. "Au départ, notre cible était le BtoC (le particulier) puis les professionnels sont venus nous chercher parce que nos robots sont de véritables machines à lutter contre les troubles musculo-squelettiques." Selon son dimensionnement, il peut transporter 30 à 70 kilos.



Testé par le groupe Eiffage (promoteur, constructeur) notamment sur le chantier du parking souterrain – en construction – sous le niveau de la mer à Monaco, le petit robot qui vous suit à la trace en portant deux sacs de ciment et grimpant des pentes de 15% à 10 km/h, a fait l’unanimité. Marché signé.

Il monte les escaliers

"Groom, notre robot autonome est actuellement installé dans un Ehpad de Montpellier, en partenariat avec le groupe AG2R La Mondiale, pour soulager les lingères dont les chariots, même sur roulettes, doivent être poussés et dirigés, avec des charges extrêmement lourdes." Résultat, une pénibilité au travail réduite (moins d’arrêts maladie donc) et des salarié(e)s conquis(es).



Patrick Chanudet, c’est un amoureux du hardware, de la robotique, de l’industrie, une filière qu’il juge délaissée en France "Et à laquelle on ne donne pas les moyens de son ambition", dit-il. Lui, il fait déjà réaliser certaines pièces (les sorties d’axe) à Cagnes-sur-Mer par RS Usinage. Et probablement que pour la production à venir, considérant les pistes de commandes, il cherchera un industriel ici, dans la région.

Il se rend seul à l’endroit que vous lui indiquez

Tous les robots sont connectés. D’abord à leur propriétaire qui peut les piloter (en manuel ou via une application mobile en cours de finalisation) et aussi à la startup Borobo qui anticipe ainsi les incidents moteurs ou batterie. Ils sont dotés de 4 moteurs et d’une batterie qui peut tenir 4h30 sans interruption quand l’appareil estchargé au maximum. De véritables petits bijoux.Et ce n’est pas la jeune Émilie Despinois, élève ingénieur en mécanique, qui dira le contraire. Elle a participé à la conception du système qui permet au robot de monter les escaliers avec ses roues dentées, rétractables au contact des marches.

La demande est là

Plus de 100.000 euros de chiffre d’affaires en 2019 qu’il compte multiplier par quatre en 2021, le patron de Borobo croit en sa techno "parce que la demande est là, parce que les charges lourdes à bringuebaler toute la journée, c’est une réalité pour nombre de métiers. Et Borobo est une solution pour en éviter une grande majorité. C’est bien cela que les employeurs recherchent quand ils nous contactent."



La startup travaille en partenariat avec l’IMREDD notamment sur la mise en œuvre d’intelligence artificielle dans cette innovation. Le design est simple et la structure solide, testée de nombreuses fois, notamment par des étudiants des Alpes-Maritimes qui ont scrupuleusement pris des notes en suivant Groom sur des chemins balisés.



À commande manuelle, programmés ou autonomes, les bébés Borobo pourraient avoir un bel avenir. À moindre échelle que le célèbre R2-D2 de la saga Star Wars aux missions intergalactiques chevronnées, mais certainement bientôt reconnu pour avoir remporté au moins une bataille, celle de parler d’un robot venu de la planète Nice. En attendant, Borobo sera au salon Santé, sécurité et qualité de vie au travail (Preventica à Lyon) au mois d’avril.