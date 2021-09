BlueReg, société de conseils et services pharmaceutiques à Sophia, ouvre un huitième bureau en Suisse

BlueReg, la société sophipolitaine de conseils et de services dans le domaine pharmaceutique fondée en 2011 par Corine Schmitz, étend encore son champ d’action et s’implante en Suisse, après avoir conquis le Royaume-Uni, les Etats-Unis et les Pays-Bas.

C’est à Zoug, en Suisse que BlueReg installe son huitième bureau. Une place stratégique, dans un centre pharmaceutique, qui va permettre de développer, un peu plus, la présence commerciale de l'entreprise en Europe.

Meilleur accès aux médicaments innovants

BlueReg vise à contribuer à un monde où les patients ont un meilleur accès à une variété de produits de santé sûrs et efficaces et à des traitements innovants.

Sa mission? Le conseil et le service dans les sciences de la vie et les affaires réglementaires, en matière pharmaceutiques: BlueReg offre son aide à ses clients, grands groupes comme jeunes pousses, depuis le développement d’un produit, son enregistrement, jusqu'à son lancement, avec toutes les activités qui gravitent autour. La société s’associe ensuite avec des startups de biotechnologies et des sociétés pharmaceutiques pour accélérer l’accès de leurs médicaments aux patients.

blue-reg.com