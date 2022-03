Blue Bay à Monaco, Ceto à Roquebrune-Cap-Martin... Notre territoire honoré par le Guide Michelin édition 2022

Les chefs Arnaud Donckele, à Paris, et Dimitri Droisneau, à Cassis, ont été distingués de trois étoiles en France par le guide Michelin, récompense suprême dans le monde de la gastronomie, ont annoncé mardi 22 mars les organisateurs, lors d'une cérémonie à Cognac.

Déjà trois étoiles Michelin pour La Vague d'Or, son restaurant à Saint-Tropez, Arnaud Donckele a ouvert son établissement parisien en septembre dernier. Situé au cœur du grand magasin la Samaritaine, il passe directement de zéro à trois étoiles. "Quand je suis arrivé à Paris, c'était avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a que les grands chefs à Paris. Je ne pensais pas qu'on y arriverait aussi rapidement", a-t-il déclaré, visiblement ému.

L'autre chef distingué est Dimitri Droisneau, qui officie à la villa Madie à Cassis. Moins connu qu'Arnaud Donckele, son restaurant, surplombant la Méditerranée, fait la part belle à une cuisine aromatique. "On a pris cette maison il y a neuf ans. On avait un bébé, on en a un deuxième maintenant. On vit dans la villa. On bosse dans un paradis. On travaille avec de l'honnêteté et de l’humilité", a-t-il déclaré.

Comme lors du millésime 2021, aucun chef détenteur de trois étoiles n'a été rétrogradé.

Nos départements récompensés

A noter: plusieurs chefs établis ont été récompensés d'une étoile pour leurs nouveaux établissements: Hélène Darroze à Villa La Coste (dans les Bouches-du-Rhône), Anne-Sophie Pic à Megève (en Haute-Savoie) ou Philippe Etchebest à Bordeaux (en Gironde).

Dans le département des Alpes-Maritimes, le chef superstar italo-argentin Mauro Colagreco, déjà triplement étoilé avec son restaurant Mirazur à Menton, obtient une étoile avec Ceto, son nouvel établissement situé à Roquebrune-Cap-Martin.

Tout près de lui, à Monaco, Marcel Ravin, le chef du restaurant du Blue Bay, a obtenu mardi sa deuxième étoile. "Marcel Ravin, c’est l’exemple unique en France d’une fusion des cuisines caribéennes et des produits exceptionnels de la Côte d’Azur", dit de lui le Guide Michelin dans son communiqué.

Au total, 41 nouvelles adresses se voient attribuer leur première étoile (contre 54 l'année dernière) et 6 nouveaux restaurants sont entrés dans le club des deux étoiles. Des établissements ont également été distingués avec une étoile "verte", introduite en 2020, pour leur démarche écoresponsable.