Big flop de la Big Tech: les raisons du déclin

L’hirondelle ne fait pas le printemps et l’oiseau bleu peut annoncer l’hiver ! Côté tech, ces dernières semaines – qui, elles-mêmes, ponctuent de nombreux mois de dépression –, cela dispersait "façon puzzle", aurait dit Audiard. Le parachute s’est mis en mode torche et les valeurs qui y étaient accrochées ont perdu une partie supplémentaire de la valeur – gagnée de façon certes déraisonnable – pendant le Covid. La question étant de savoir, si c’est juste une grosse correction ou le signe de quelque chose de plus profond.

Les raisons de la chute

Il faut que les traders gagnent de l’argent, sans grosses baisses régulières, suivies de hausses tout aussi régulières, pas de gros profits. On nous explique depuis longtemps que la Bourse est le reflet de l’économie, c’est une supercherie à laquelle il faudra cesser de succomber un jour.

Quand une valeur gagne en 24 heures plus de 10% et les perd les 48 heures suivantes, il n’y a aucune base économique, ni micro, ni macro, derrière tout cela, mais uniquement du "macro" qui fait "michetonner" des valeurs, pour plagier à nouveau Audiard.

La Bourse n’est que le reflet de sa propre avidité. Elle vit pour elle-même. Il faut comprendre que le Covid, dans la folie de sa gestion dans nombre de pays du monde a condamné sans juge, les citoyens du monde à la prison à domicile et dopé le numérique de façon totalement irraisonnée.

L’activité humaine ayant été cantonnée au canapé, tout ce qui permettait de livrer a connu une ascension hallucinante sur le marché. Ali Baba, Amazon, Uber Eats, Lyft… Ce qui a fait du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, la star des valorisations pendant quelques mois avec un titre passant de moins de 1.500$ à plus de 3.400$. Aujourd’hui, il licencie 10.000personnes. Réalité 1, fantasme 0.

Les taux d’intérêt sont en hausse, cela entraîne la baisse des valeurs Internet, souvent déficitaires, dépendantes de la dette et des marchés. Cette hausse leur est devenue, récemment fatale. A chaque toux de taux, le Tonton Big Tech tousse. On redécouvre la vertu, mais surtout le coût, d’un taux d’intérêt positif!

L’activité est revenue à la normale et les valeurs plongent, pour punir un chiffre d’affaires qui ne fait "que" revenir lui aussi, à la normale. Les profits sont décevants par rapport aux attentes de nos traders, d’où cette correction.

Enfin, de façon plus conjoncturelle, certaines valeurs entraînent les autres, au gré de quelques mauvaises nouvelles. Une régulation sur le bitcoin et les cryptos dévissent. Avec elles, toute la tech, qui mise dessus. On vient de le vivre avec la plateforme d’échanges de cryptomonnaie FTX mise en redressement judiciaire. Facebook continue d’interroger et/ou décevoir, et entraîne "un peu" le reste de la tech avec lui.

Quelles leçons en tirer?

Il est impossible que toutes les valeurs star d’aujourd’hui restent au firmament demain. Si Facebook perd son pari sur le métaverse, il disparaîtra demain. Il lui restera Instagram qui reste une valeur de moyen terme. Les modes changent, les outils, les algorithmes également.

Pour le moment, Tik Tok raffle la mise, jusqu’à ce qu’un nouveau mode le surpasse. Paradoxalement, des valeurs que l’on pensait défuntes se rappellent (pub télé) à notre souvenir. C’est le cas de eBay. Qui savait que cela existait encore? Apple n’innove plus vraiment, rien ne ressemble plus à un iPhone qu’un autre iPhone. Samsung se plie en deux pour votre plaisir, Microsoft licencie, un fait unique!

Ces valeurs ont un parc installé et une récurrence qui ferait rêver tout entrepreneur, mais rien n’est jamais acquis. Rien n’est éternel, et comme disait Woody Allen, l’éternité, c’est long…surtout vers la fin!

La plupart des valeurs vont reprendre des couleurs rapidement. Elles alimentent, surfent ou représentent des tendances lourdes de marché qui ne donne aucun signe d’essoufflement. Au contraire. Le monde va continuer à numériser, c’est le sens de l’histoire du futur, que vous écrivez quotidiennement en surfant depuis votre smartphone et demain depuis vos lunettes connectées. Il faut donc patienter.

Il en est de même des cryptos, surtout à leur niveau actuel, vous seriez bien à blâmer de ne pas vous en acheter au moins un peu. Vous aiderez ainsi Jeff Bezos à devenir généreux puisqu’il s’est engagé à donner l’essentiel de sa fortune de son vivant, afin de ne pas "avoir la honte" face à son ex qui donne tout, sans compter! Vous aiderez Elon Musk à poursuivre ses rêves et de donner un nouvel avenir à l’oiseau bleu qui ira peut-être chanter sur Mars prochainement.

Il faut également surveiller les valeurs du futur qui vont émerger du néant pendant que les arrogants disparaîtront. C’est ainsi que fonctionne l’univers de la Bourse qui compte aujourd’hui 40% de valeurs qui n’y figuraient pas il y a quinze ans et qui verra disparaître 40% des valeurs qui y figurent aujourd’hui dans les dix prochaines années.

Souplesse et vigilance pourront faire votre fortune demain.