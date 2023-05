Bientôt une école de la cybersécurité à Nice: journée portes ouvertes ce 27 mai

Tu fais quoi dans la vie? Je suis cyber-héros. Voilà l'objectif de l'école Ipssi qui forme en alternance depuis 25 ans aux métiers de l'informatique. Une école leader dans l'alternance avec plus de 15.000 entreprises partenaires. La voilà qui débarque à Nice dès la rentrée prochaine, 143 boulevard René Cassin, dans l'immeuble Terrazo. Objectif? Former des cyber-héros pour sauver la planète et ses données, maîtriser les secrets de l'intelligence artificielle et des datas. En toute humilité.

Mais l'enjeu est bien là. Rien qu'en 2021, la cybercriminalité pèse 6.000 milliards de dollars dans le monde et devrait atteindre d'ici 2025 10.5 billions de dollars.

En Europe, on cherche quelque 200.000 experts dans le domaine pour intégrer des entreprises en demande. Entreprises qui sont plus de 55% à ne pas trouver de candidats.

Force est de constater que les cyber menaces de type hameçonnage, piratage ou rançongiciel se multiplient, notamment dans les très petites entreprises, et il est urgent d'agir. Ce type de formation colle donc parfaitement au marché de l'emploi actuel et futur (à en croire les chiffres annoncés par Cybermalveillance.gouv.fr par exemple).

Au sein d'IPSSI, les cours sont dispensés à l'école et en ligne, avec 70% de pratique et 30% de théorie. Du post Bas au Bac+5, Ipssi propose trois programmes reconnus et sécurisés: cybersécurité & cloud, DevOps & big data et Marketing digital & data marketing.

Les inscriptions pour la rentrée de septembre-octobre 2023 ont d'ores et déjà commencé pour des promotions constituées de 35 étudiants en moyenne.

Rendez-vous le 27 mai pour les portes ouvertes de 11h à 16h dans les locaux de l'école au 143 boulevard René Cassin à Nice.