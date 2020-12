"Bâtir des entreprises pérennes, à forte valeur ajoutée et créatrice d’emplois": un fonds d’investissement pour aider les entreprises régionales

Avis aux PME de la région à la recherche de financement et d’accompagnement pour faire face à la crise actuelle. La société marseillaise de gestion Smalt Capital vient de lancer le FPCI Sud Horizon, son 12e fonds professionnel de capital investissement.

"Soutenu par des institutionnels privés et publics et doté de 21,5 M€, il a pour but d’aider les entreprises de l’axe Nice-Marseille à garder le cap durant la Covid, explique son directeur général Arnaud Chiocca. Le contexte de la crise sanitaire reste difficile et présente encore énormément d’incertitudes. C’est dans ce cadre que nous avons choisi de lancer ce fonds."

Pour qui?

"Parce que nous voulons être acteurs du territoire, le FCPI va accompagner pendant six à huit ans des PME familiales, bien assises dans la région, non cotées, qui sont structurellement saines mais qui connaissent une difficulté passagère en raison de la Covid. On les aide à repartir de l’avant."

Peu importe le secteur d’activité, en revanche, leur chiffre d’affaires doit être compris entre 5 M€ et 50 M€.

Si les données économiques et financières sont bien évidemment scrutées, Smalt Capital accorde aussi une très grande importance aux qualités humaines du dirigeant à qui "Nous proposerons un accompagnement sur mesure pendant six à huit ans".

La volonté d’être au plus près des chefs d’entreprises locaux est d’ailleurs l’une des raisons qui a poussé la société de gestion marseillaise à ouvrir un bureau à Nice: "Il s’agit aussi de mieux appréhender le marché", admet Arnaud Chiocca.

Quel objectif?

"Le but est de bâtir des entreprises pérennes, à forte valeur ajoutée et créatrice d’emplois", en prenant une participation minoritaire – de 20 à 30% – pour un ticket d’investissement compris entre 1 et 3 M€.

Attention, le FCPI Sud Horizon ne s’immisce pas dans la gestion de l’entreprise. Le dirigeant est parfois réticent à l’idée d’ouvrir son capital mais "il est le seul maître à bord, rassure le DG de Smart Capital. On lui apporte argent et savoir-faire et on décide avec lui du projet, de la durée de l’engagement."

C’est un peu une chronique d’une séparation annoncée puisque "Le divorce est protocolé au moment du mariage". Mais l’avantage de ce véhicule financier est qu’il ne demande pas aux dirigeants de retour sur investissement immédiat. Ces derniers ont le temps de mettre en œuvre leur feuille de route.

Avec un premier closing de 21,5 M€, FCPI Sud Horizon qui pourrait à terme dépasser les 30 M€ prévoit de soutenir une quinzaine d’entreprises.

Côté investisseurs

Pour les PME, l’objectif est de ressortir plus fortes du contexte actuel. Qu’en est-il des investisseurs du fonds, en l’occurrence les banques régionales du groupe BPCE (Caisse d’Épargne Côte d’Azur, Caisse d’Épargne Cepac, Banque Populaire Méditerranée), la Métropole Nice Côte d’Azur, les chambres de commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur et d’Aix-Marseille-Provence?

Bien sûr, il s’agit de faire fructifier l’argent placé mais pas que… Il est aussi question de sécurisation du tissu local. "Le rôle de ces acteurs bancaires et publics est d’éviter que les entreprises de la région ne soient rachetées par des capitaux étrangers à la recherche de rentabilité pure. Qu’ils délocalisent l’activité et licencient, insiste Arnaud Chiocca. Il faut garder le savoir-faire et l’expertise de nos entreprises sur le territoire."

C’est d’ailleurs la première fois que les deux chambres consulaires et la Métropole interviennent à travers un fonds de private equity.

Et après?

Que se passera-t-il à la fin de l’accompagnement? Trois solutions: le dirigeant rachète les parts et reprend le contrôle de son entreprise. Il peut aussi la transmettre "Et nous pouvons aider les managers à financer cette reprise". Ou bien, il peut ouvrir son capital à d’autres investisseurs. Quoi qu’il en soit, l’horizon devrait être dégagé pour lui.