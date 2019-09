Basée à Sophia Antipolis, FlexFuel fête ses 10 ans et poursuit son développement

C'est en effet un bon anniversaire pour Flexfuel qui n'en finit pas de faire vrombir sa solution dépollution moteur, en Europe comme à l'international.

La société est spécialisée dans l'optimisation des performances et des consommations des moteurs. Nettoyage des moteurs particuliers et industriels par injection de gaz dans l'admission (décalaminage à l'hydrogène); boîtiers de conversion au Superéthanol-E85 pour tout véhicule électrique, Flexfuel a conquis nombre de marchés en dix ans d'existence et enregistre un chiffre d'affaires à 11 millions d'euros en 2018 (avec une croissance à 144% par rapport à 2017), et se fixe comme objectif d'atteindre les 21 millions en 2019. Forte de ses 2.000 centres partenaires en France et en Europe.

Filiales belge, anglaise créées il y a un an, puis d'autres cette année en Italie, Espagne et Portugal, Flexfuel envisage ensuite de s'attaquer au marché allemand puis se dirigera vers l'Amérique du Nord et du Canada.

De nouveaux partenariats ont boosté cette hyper croissance: Avec PICOTY, société pétrolière dans le Sud-Ouest de la France représentant la marque AVIA, pour la commercialisation et l'installation dans son réseau de boîtiers de conversion au SuperEthanol-E85. Et avec SILIGOM, spécialiste du pneu et de l'entretien automobile (69), qui propose désormais l'offre de décalaminage à l'hydrogène Flexfuel.

Pour Sébastien Le Pollès, le président de Flexfuel Energy Develpment, la société "a su innover mais aussi profiter des opportunités liées aux évolutions législatives afin de proposer une offre adaptée, sur ce marché en croissance."