Banque, ces formations financées méconnues

Et si vous deveniez conseiller de clientèle? Oui, le secteur bancaire recrute, en ces temps de pandémie où le conseiller en clientèle professionnelle devient l’interlocuteur privilégié des entrepreneurs en attente de bons conseils d’un bon banquier. Oui, des postes sont à pourvoir. 360 offres exactement postées sur le réseau de l’École Supérieure de la banque, installée boulevard Grosso à Nice et émanant de 14 établissements bancaires.

Formation intégralement prise en charge

Parce que les banquiers sont formés là. Dans les Écoles supérieures de la banque. "Avec ses 10 délégations régionales, ses 67 centres de cours en France, une présence dans 25 pays, et 35.000 apprenants par an, l’ESB est, et reste le centre de formation de référence de toute la profession bancaire", est-il noté sur le site.

Alternance rémunérée

De l’école niçoise, 250 apprenants sortent chaque année, diplôme en poche, du Bac +2 au Master 2, avec souvent un taux de conversion autour de 93 %. "En CDI!, intervient la responsable du site Nice-Monaco-Corse, Florence Reybaud. Toutes nos formations sont en alternance, rémunérées d’un demi-SMIC [car 50% de temps passé en entreprise, Ndlr] et intégralement financées par les banques elles-mêmes." Il n’y a même pas de frais d’inscription à régler.

Vous avez votre bac? Un bac +2, +3? Vous souhaitez intégrer le milieu bancaire? Il suffit de vous inscrire, de choisir une offre qui vous intéresse et de déposer votre candidature sur le site. Si la banque la retient après entretien individuel, elle financera votre formation et vous pourrez ensuite entamer le cursus correspondant auprès de l’ESB. Avec des cours extrêmement pratiques. "Nous avons revu notre pédagogie, et les cours en distanciel sont très interactifs pour ne pas que les étudiants se sentent moins accompagnés", explique Florence Reybaud.

Rendez-vous le 29 janvier

Ne manquez pas le rendez-vous du 29 janvier (inscription en ligne sur le site de l’ESB) qui présentera les grandes lignes de cette session de recrutement. L’ESB, association aux 14 établissements bancaires membres (de Toulon à Menton, Monaco et la Corse), forme également les salariés en poste qui souhaitent faire évoluer leur carrière. De nombreuses possibilités s’offrent à vous. La filière Banque omnicanale devrait cartonner.