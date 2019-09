Avec six nouvelles fragrances, l’Eau de Menton s'offre une seconde jeunesse

En reprenant la petite entreprise "Eau de Menton" en mai 2017, Julien Foucher s’était fixé un objectif fort ambitieux: donner à ce parfum classique, aux essences naturelles de citron - on peut même parler de véritable institution mentonnaise! - les senteurs de la modernité...

Ainsi, après avoir donné un coup de neuf à la boutique de la rue Saint-Michel et refait entièrement le site internet, l’entrepreneur s’est attelé à imaginer une déclinaison plus jeune de l’Eau de Menton, sans dénaturer son histoire ni son authenticité.

Résultat: une gamme de six nouvelles fragrances aux notes variées est sortie avant l’été et elles ont fait un tabac pendant la saison!

Mariage réussi de l’authenticité et de la sophistication

Nouveau flacon en verre plus travaillé, rehaussé d’une pompe argentée et d’un bouchon bleu transparent, emballage mat sur léger fond bleu et blanc (les couleurs de la Ville), aux écritures serties de noir et plus sophistiquées, les Eaux de Menton relookées sont assurément plus élégantes...

De vraies créations que sont L’Absolue (aux agrumes se sont ajoutées des fleurs fraîches et des épices) ; Eau de Menton Verveine-citron aux notes vertes ; Eau de Menton Citron vert ; Eau de Menton Néroli ; Eau de Menton Méditerranée (ambiance de brise marine)... sans oublier L’Originale, où l’on retrouve L’eau de Menton dans sa formule première, mais avec un packaging que l’on peut offrir, comme un grand parfum.

"Toutes les nouveautés reprennent la fraîcheur et la douceur originelle des agrumes de l’Eau de Menton, mais avec des fonds tantôt boisés, tantôt floraux ou épicés, qui ajoutent en profondeur et en sophistication. C’est un parfum qui dure plus", assure Julien Foucher.