Avec les casquettes Ferrari "16", Charles Leclerc au top des ventes des produits dérivés

Pour sa première saison chez Ferrari, le jeune pilote monégasque Charles Leclerc n’en finit plus de déchaîner les passions. Au point que certains stands liés au merchandising et affiliés à la Fédération internationale de l’automobile (FIA) semblaient en rupture de stocks. Effet Charles Leclerc ? À en croire les nombreux badauds arborant casquettes et t-shirts à l’effigie du pilote, on serait tenté de répondre oui. Seulement, la réalité est un peu différente.

"Vous cherchez un produit Charles Leclerc de chez Ferrari ? Armez-vous de patience, ici, c’est devenu très difficile à trouver, explique Gaëlle, de la boutique Corner Store. Ces derniers temps, nous avons eu une très forte demande sur les articles liés à son image. Si vous arrivez à trouver cette fameuse casquette N°16 (celle du pilote), alors chapeau ! Personnellement, il ne m’en reste quelques-unes…"

"Enthousiasme total sur Charles"