Avec le Vesper, la Monégasque Lanéva Boats veut naviguer durablement

L'idée

Hors de question pour les quatre cofondateurs de Laneva Boats "de créer un bateau qui n’ait pas une bonne dose de “vertuosité”", explique François Richard, CEO (chief exploration officer) de la startup accélérée par MonacoTech.

Traduisez par là, un bateau 100% électrique, écoresponsable dans sa conception, et utilisant des matériaux renouvelables et haut de gamme.

Deux ans après sa première mise à l’eau sous le haut patronage du Prince Albert II, le modèle Vesper de Laneva Boats est prêt à être commercialisé.

Les curieux pourront le découvrir et monter à son bord du 5 au 7 mai puisqu’il fait la navette entre Fontvielle et le port Hercule à l’occasion du salon de la mobilité propre Ever Monaco.

Le défi

L’un des premiers défis rencontrés par l’équipe a été de trouver un chantier naval dont le savoir-faire permet de travailler avec les nouveaux matériaux biosourcés.

Avec la commercialisation du Vesper, Lanéva Boats entre dans sa phase industrielle, d’où une éventuelle difficulté à "tenir les délais tout en conservant la qualité car construire un bateau prend jusqu’à six mois".

Mais les fondateurs de Lanéva Boats, tous issus de l’univers maritime et de l’électronique, sont confiants.

Le produit

Le Vesper 001 est un dayboat de 7,90m sur 2,50 au design épuré inspiré des bateaux des années 50.

Pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes à son bord, il navigue jusqu’à 30 nœuds grâce à ses deux moteurs électriques de 60kW (90ch).

Ses batteries de 140kWh lui assurent une autonomie de trois heures à une vitesse de croisière de 15 nœuds. Il se recharge aussi en trois heures sur n’importe quelle prise de type 2 présente dans les ports.

"Le dayboat est fabriqué avec le maximum de matériaux durables qui résistent aux UV et à l’environnement marin: du liège pour le sol; du simili cuir pour la sellerie; de la fibre de lin pour le pont et de la fibre de roche volcanique réputée pour son pouvoir isolant phonique et thermique pour le tableau de bord…", insiste François Richard.

La coque, elle, est en contreplaqué marine, "du bouleau issu d’une forêt durable d’Europe du Nord".

Bien entendu, le Vesper dispose de tous les équipements (wifi, frigo, tableau de bord numérique…) que l’on attend sur un bateau haut de gamme. Le coût de ce petit bijou écoresponsable et haut de gamme: 350 K€ HT auxquels s’ajoutent des options sur mesure.

L’investissement

Lanéva Boats est une structure franco-monégasque. La startup a vu le jour à Saint-Malo fin 2016 mais s’est installée un an plus tard en Principauté lorsqu’elle a intégré l’incubateur MonacoTech.

Deux levées de fonds d’un montant total de 220K€ auprès d’amis et de la famille (love money) lui ont permis de construire le prototype dans un chantier naval italien haut de gamme.

Le Vesper vise trois cibles: les particuliers, les propriétaires de super-yachts qui s’en servent comme annexe respectueuse de l’environnement, et l’hôtellerie. "Pour cette dernière, on peut le proposer à la location pour la journée", souligne le cofondateur.

La commercialisation n’ayant pas débuté, la startup ne dégage donc encore pas de chiffre d’affaires mais table sur 20 à 25 M€ d’ici à 2025 et envisage une nouvelle levée de fonds pour poursuivre son développement.

L’objectif

Lanéva Boats ne manque pas de projets. A commencer par la commercialisation et la construction de 15 à 20 Vesper par an.

Ainsi qu’un modèle un peu plus grand: "Entre 9,5 m et 10 m, dont la mise à l’eau est prévue en 2022", estime François Richard.

Dans les cartons également, "la conversion à l’électrique des bateaux existants".

La plus-value

Qui dit moteur électrique dit absence de bruit et d’odeur avec, en sus, des performances similaires à un moteur thermique.

"A bateaux équivalents, le Vesper est certes plus cher à l’achat mais ne rejette que 10 tonnes de CO2 contre 350 tonnes."

Surtout, faire le plein d’énergie ne coûte qu'une trentaine d'euros. Ce qui lui a valu d’être labellisé Solar Impulse Efficient Solution par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard qui récompense 1.000 solutions technologiques capables de protéger l’environnement de façon financièrement rentable. L'explorateur devrait remettre la semaine prochaine le trophée en mains propres aux dirigeants de la startup.

https://fr.laneva-boats.com