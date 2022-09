Avec le Startup Summit, la French Tech Côte d’Azur met ses jeunes pousses au vert

Jour 1: une communauté de startups en construction à Grasse

Grasse, capitale mondiale du parfum dans un écosystème azuréen déjà bien loti en pépites de tout horizon. Grasse, choisie pour le lancement de ces quatre journées dédiées aux startups du territoire engagées dans le green et la RSE.

C’est au Musée international de la parfumerie (MIP) que les responsables des quatre collectifs issus de la French Tech Côte d’Azur [le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse -CEPG, Cannes is uUp, Nice Start(s)Up et Telecom Valley, ndlr] se sont réunis, conviant les acteurs du financement comme la Région Sud et Rising Sud, les investisseurs (Rise Partners, Smalt Capital, ABI...), les élus, et nos pépites de l’économie verte et de la RSE. Tous unis pour lancer les festivités.

Diffuseur de talents

Pour accéder à cette soirée, qui de mieux placé que le Grassois Robertet pour vous mettre dans l’ambiance? Ses équipes ont concocté un tunnel de senteurs diffusant sur le passage des convives, via un appareil caché dans le feuillage, une odeur de jasmin de Grasse, puis de fleur d’oranger et enfin de feuilles de figuier. "Des senteurs emblématiques de l’entreprise", indique Vincent Manget, directeur R&D division parfumerie-innovation.

On poursuit la diffusion de talents à l’intérieur du musée avec nombre de startups à impact présentant leur innovation.

Startup à impact? Celles dont les pratiques sociales et environnementales s’inscrivent au cœur de leur modèle comme Viridis (évaluation de l’impact des polluants sur l’environnement marin), Osmose (dans le domaine des bâtiments intelligents) ou Les Potageurs (développement de potagers urbains). Une belle sélection de savoir-faire que n’a pas manqué de souligner Charlotte Daeffler, présidente du CEPG, en annonçant la construction d’une communauté de startups ici à Grasse: "Nous n’avons pas trouvé son nom, ni décidé combien de membres la composeront, mais la volonté est forte de la mettre en marche, et les talents sont là. Construisons-la ensemble. La feuille de route devrait être prête au premier trimestre 2023."