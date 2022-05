Avec le retour des clients, le Monte-Carlo Beach espère une "très belle" saison estivale

"La première fois que tout était privatisé"

Une façon d’honorer l’histoire commune entre la dynastie Chanel, de Coco à Karl Lagerfeld, et la Principauté. Les négociations entre la direction de l’hôtel et la maison de haute couture ont démarré en juillet dernier pour convenir des modalités de l’événement qui a nécessité de décaler la date d’ouverture du club. "C’est la première fois qu’à la fois l’hôtel, le club ainsi que La Vigie étaient privatisés conjointement par un même client. Mais c’était important de le faire pour Chanel, une maison qui partage nos valeurs et une histoire commune avec Monaco".

L’équipe a occupé les lieux quinze jours, redessinant les allées de la plage pour tracer la piste du défilé; faisant pousser des jardins verdoyants et éphémères à la place de certaines tentes de plage. Et transformant la salle de restaurant du Deck en cabine pour habiller les 65 modèles. Le tout pour vingt minutes de défilé.

L’accès à la mer revu

Aujourd’hui, si les images du défilé demeurent, la réalité a repris le dessus pour l’ouverture à la clientèle le 12 mai. "Tout de suite après le passage de Chanel, nous nous sommes mis en mode ouverture pour accueillir nos clients dans un Beach club transformé".

Si la saison d’hiver n’a pas donné lui à de grands travaux comme les dernières années, la plage protégée depuis deux ans par une digue sous-marine est désormais pleinement aménagée et optimisée. Seuls quelques mobiliers, dont les délais de livraisons ont été contrariés, ne sont pas encore arrivés.

Privilège de palace, cette année, le cheminement a été revu jusqu’à la mer pour éviter la marche sur les galets honnis par certaines voûtes plantaires de clients.

Devant les tentes alignées au sol en bois, désormais une bande de sable posée sur les galets fait office de tapis réduisant la marche désagréable sur les galets. "Cette configuration fait qu’il reste peu de distance à parcourir sur les galets pour aller jusqu’à l’eau. Et nous mettons à disposition de chaque client des chaussons s’il le souhaite, pour contenter tout le monde", détaille Danièle Garcelon.

Parmi les nouveaux équipements, une babypool voisine de l’immense bassin olympique a éclos dans d’anciennes jardinières pour baigner les jeunes enfants.

En haut du domaine, une troisième ligne de tentes a été réinstallée et rehaussée de cinquante centimètres, ce qui offre une vue plus dominante. "Ce sont les tentes les plus éloignées de l’eau, on pourrait penser que ce sont les moins prisées mais elles sont encore plus confortables et l’accès se fait par l’arrière. Ce qui fait que personne ne passe devant".

Un spot qui devrait séduire la clientèle…