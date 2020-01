Avec 20% de croissance en 2019, le Grimaldi Forum affiche une forme insolente pour ses 20 ans

L’excellence accessible

Au-delà du tourisme d’affaires, les événements culturels occupent une part grandissante du chiffre d’affaires, grâce à un atout particulier : la liberté. "Nous voulions en faire un lieu ouvert au public, indépendamment des événements professionnels. Nous avons tout de suite eu cette liberté d’approche totale, d’offrir une programmation culturelle extrêmement éclectique. Ce qui est d’autant plus possible que nous n’avons pas de collection, comme un musée, à laquelle il faudrait rattacher l’exposition. Nous voulons offrir des événements sur des sujets qui n’ont jamais été traités de la façon dont ils le sont chez nous. Nous ne voulons pas de sujet clefs en main qui arrive en deuxième ou troisième étape", explique l’exigeante Catherine Alestchenkoff, directrice des Événements culturels.



C’est ainsi que toute une équipe peut construire un espace muséal sur les 3 000 m2 de plateau disponible. "C’est une chance pour nous. à partir d’une liste d’œuvres, on peut créer un espace." Avec pour objectif de malmener un concurrent tenace : "Comme nos expositions se déroulent surtout en été, nous sommes en concurrence avec le soleil et la plage. Il faut convaincre le public de s’aventurer dans un espace climatisé", s’amuse-t-elle.

Pour cela, et même si l’excellence des sujets est toujours de mise, hors de question de jouer les élitistes : "Nous devons nous ouvrir à tous les publics. Tout le monde n’est pas obligé de connaître Francis Bacon. Il faut qu’on leur donne l’accès."



Une spécificité qui fonctionne, car de plus en plus, le Grimaldi Forum exporte ses expositions et les adapte. Ainsi l’exposition Princes et princesses de Monaco a récemment été présentée dans une version adaptée à Macao. Et ça aussi, ça contribue au succès du Grimaldi Forum.

Un partenariat gagnant

Mardi soir, la Compagnie monégasque de banque, établissement financier spécialisé dans le conseil en investissement d’actifs, a renouvelé son partenariat avec le Grimaldi Forum. "C’est un partenariat important, qui date de 2005. Vous voyez, ça ne date pas d’hier ! La politique de mécénat de la CMB est de contribuer au rayonnement culturel de la Principauté, et nous avons considéré que le Grimadi Forum, avec ses expositions d’été, était le partenaire idéal à cet égard. Ces expositions valorisent l’image de la Principauté, et dans le même temps, il faut bien le reconnaître, cela valorise l’image de notre maison", nous confie Étienne Franzy, président de la CMB.

Un soutien très apprécié par le centre de congrès, comme l’explique son président, Henri Fissore : "Ce partenariat qui consistait au départ à contribuer au développement des grandes expositions d’été du Grimaldi Forum, a été très rapidement élargi à tous les événements culturels du Grimaldi Forum se déroulant à Monaco. Nous bénéficions de subventions de l’État, mais nous avons également besoin de soutiens privés, et la CMB, pour la seizième année est notre partenaire principal. La banque est le poumon de l’économie monégasque, et la CMB illustre bien les partenariats constructifs pour un établissement comme le Grimaldi Forum."