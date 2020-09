Au Grimaldi Forum, la saison démarre (enfin) avec le salon Ever, ce jeudi

Les gigantesques volumes du Grimaldi Forum s’apprêtent à reprendre vie. Vidés de leur raison d’être depuis plusieurs mois, ils attendent avec impatience d’accueillir de nouveau la ferveur qui fait vibrer les salons qui l’animent habituellement.

Ces événements, pour les entreprises, représentent toujours des enjeux. Et c’est toujours plein d’entrain qu’on s’y rend pour occuper son stand. Une énergie que l’on ressent lors des visites, et qui emplit le lieu.

Un événement professionnel prévu au début de ce mois a finalement été annulé. « La reprise va vraiment avoir lieu avec le salon Ever ce jeudi », nous confie Sylvie Biancheri, directrice générale du Grimaldi Forum. Ce sont donc les véhicules électriques, et les aficionados de la mobilité douce qui vont relancer la machine.

Pilier culturel

Et ensuite ? « Nous avons une programmation culturelle confirmée. Il y a le concert de l’Orchestre, les représentations des Ballets, en novembre et décembre. Nous allons également relancer les Thursday Live Sessions. Culturellement, il y a une belle promesse, et nous espérons que les spectateurs y répondront », poursuit la directrice.

Des spectateurs qui seront, dans la salle, espacés d’un siège, en quinconce, et équipés du masque. « Si la circulation du virus diminue, nous espérons pouvoir à nouveau remplir tous les sièges. C’est déjà le cas dans les avions, alors nous espérons que ce sera possible. »

La difficulté est plutôt du côté des événements professionnels (congrès, salons, etc.). « La plus grosse problématique, c’est de faire voyager les personnes. Certains grands groupes imposent des travel bans (interdiction de voyager) à leurs salariés. Certaines personnes ont peur à cause du climat catastrophiste relayé par les médias. Et puis il y a les mesures de protections, qui sont différentes dans chaque pays. Et on comprend bien qu’une personne n’a pas forcément envie de venir à Monaco si elle doit rester cloîtrée chez elle deux semaines à son retour », analyse Sylvie Biancheri. Les visiteurs ont donc tendance à annuler leur participation, ce qui pousse logiquement les organisateurs à reconsidérer la tenue de leur événement. Nous avions un calendrier bien plein pour cet automne, et je ne vous cache pas qu’il commence à s’éclaircir. »

Aider localement

Pour autant, le Grimaldi Forum ne baisse pas les bras. « Nous sommes toujours dans la dynamique. Nous proposons à nos clients plusieurs formules. Des événements plus petits, ou hybrides (lire ci dessous). » Et pour les cases vides ? « Nous restons ouverts et à l’écoute. Nous sommes aujourd’hui en mesure de répondre à des besoins locaux. Par exemple, nous accueillons des réunions de syndics de copropriété car ils n’ont pas de salles assez grandes pour respecter les distances de sécurité. Nous pouvons donc accueillir les réunions d’entreprises qui n’auraient pas de locaux suffisamment spacieux. Ce n’est pas notre ADN, mais si nous pouvons aider localement, nous le faisons avec joie. »