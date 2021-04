Au Cannet, Les Franchouillards créent un masque à parfums anti-Covid et pro-bien-être

L’idée

La famille Vandenberghe est une famille recomposée qui, justement, a composé avec les confinements pour créer du positif. Gwenaela et Camille travaillent tous deux chez Robertet (arômes et parfums à Grasse) et avec leurs enfants, ils ont mis leur talent en commun, au service des Franchouillards, leur société née fin 2020. Leur premier produit: le ZIP, un masque anti-Covid qui diffuse un parfum de bien-être.

Le produit

Un masque en coton, réglable, fabriqué en France avec une fermeture éclair derrière laquelle se cache une capsule plate, en porcelaine de Limoges. Ce petit palet blanc sérigraphié distille une fragrance conçue par le couple de parfumeurs-aromatiseurs. "Les pieds dans le sable", "La vie en rose gingembre", "Rue des orangers" ou "C’est frais!" sont les senteurs disponibles pour l’heure. À glisser dans l’un des 4 ZIP Masq. "Le parfum se diffuse grâce à la ventilation du masque qui se fait avec la respiration de la personne. L’effet fraîcheur ou voyage à la plage dure 3 à 7 jours et le masque se lave en machine à 30°", explique Camille Vandenberghe, le papa.

L’investissement

Chez les Franchouillards, il y a les parents, la fille Ella, les fils Eliaz et Maël. Étudiant, danseur, designer, tous y vont de leurs talent et expériences, avec, côté parfum, les parents aux manettes. En fonds propres et accompagnés par Initiative Terres d’Azur (Grasse), ils privilégient l’e-commerce pour leurs masques vendus 25 euros pièce, 5 euros par capsule. Coffrets et abonnements devraient bientôt être proposés.

Le défi

Proposer une aventure olfactive à toutes celles et ceux qui doivent porter un masque, "transporter la personne en un autre lieu, le temps d’une réunion, d’un trajet en bus ou tram." Certes ils souhaitent la fin de l’épidémie, mais s’appuient sur des études qui montrent que le masque pourrait devenir un produit saisonnier. Pour les allergiques, les hypocondriaques... Alors pourquoi pas faire d’une contrainte un accessoire de mode qui diffuse du bien-être?

La plus-value

La formule mise au point sur les capsules de senteur est "adaptée pour ne pas que le parfum soit entêtant". Camille Vandenberghe, aromatiseur chez Robertet, codirigeant des Franchouillards, connaît son métier. "La fragrance doit être douce mais suffisamment odorante pour créer un univers qui permette à la personne masquée d’oublier un peu l’accessoire." L’accessoire, travaillé et très coloré, "participe à l’expérience bien-être, la couleur donne de la joie et habille tous les regards".

L’objectif

"Nous sommes en train de monter le dossier de certification AFNOR pour le masque. Certes, nous faisons du marketing sensoriel, mais nous voulons le faire le mieux possible. Avec nos valeurs: fabriqué en France et répondant aux normes. Nous avons embarqué nos enfants dans cette aventure pour créer un projet ensemble, pour qu’ils participent à la création d’une entreprise, en partant d’un produit qui nous plaît." Les idées fusent chez les Vandenberghe et d’autres senteurs devraient voir le jour prochainement. Toujours pour se mettre dans l’ambiance d’un moment, d’une humeur et oublier le contexte sanitaire quelques instants. Initiative Terres d’Azur croit en ce projet, c’est peut-être que les Franchouillards ont vraiment du nez.



Le-zip.com

Instagram: @lezipmasque