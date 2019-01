Artcurial signe de nouveaux records lors de ses enchères hivernales à Monaco

L’horlogerie, particulièrement au féminin, s’est démarquée lors de vos ventes, validant un pari lancé en 2018…

Oui, ça confirme cette bonne idée qu’est celle du "Temps est féminin", puisque l’horlogerie se décompose en deux parties désormais dans nos ventes [été comme hiver, ndlr]. La vente traditionnelle d’horlogerie masculine et cette vente conceptuelle pour femmes qui a vraiment déclenché un engouement important. On le voit notamment sur les vieilles Piaget ou tout ce qui est un peu vintage années soixante-dix.

Cette session hivernale a été prisée par les acheteurs internationaux. L’occasion aussi pour Artcurial, qui dispose déjà de nombreux comptoirs à l’étranger, de prendre le pouls de cette clientèle ?

Oui, parce qu’en plus on a une clientèle assez différente en janvier qu’en juillet. Il y a moins de touristes en villégiature et plus de gens locaux, qu’on perd un peu l’été puisqu’ils sont en vacances. On a pas mal de gens de Suisse, en bateau, dans le Var. On renoue des liens avec des clients proches et de longue date et il y a une vraie bonne complémentarité avec les ventes d’été. ça se traduit aussi par ce lieu formidable du Yacht-club, un cadre contemporain qui permet de rayonner auprès des membres privilégiés de ce club.Les choses se sont bien articulées et ont trouvé leur rythme de croisière.