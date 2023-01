Arkopharma encore plus au vert via le Green Impact Index

Quel est l’impact environnemental et social du gel douche que vous utilisez? De votre crème de jour? Ou de vos compléments alimentaires? Continueriez-vous à les acheter s’ils étaient nocifs pour la biodiversité? Si leur bilan carbone était catastrophique?

Autant de questions que se sont posés les Laboratoires pharmaceutiques et dermocosmétiques Pierre Fabre [propriétaires des marques Avène, Aderma, Klorane, Naturactive…, ndrl] et qui ont décidé de développer en interne un outil, le Green Impact Index, mesurant l’impact socio-environnemental de leurs produits. Semblable au Nutriscore pour les produits alimentaires, il comporte vingt critères – quatorze environnementaux et six sociétaux – qui analysent aussi bien la formule du produit, sa fabrication que son emballage, sa distribution et fin de vie… La génération 1 du Green Impact Index a été lancée en juin 2021 et s’applique à plus de 2.700 produits commercialisés en France et à l’international.

Consortium

Pour aller plus loin, vingt-cinq acteurs représentant plus de mille entreprises, plusieurs bureaux d’études et une structure académique se sont réunis au sein d’un consortium. Au nombre desquels le laboratoire de Carros Arkopharma spécialisé dans la phytothérapie, les médicaments naturels et les compléments alimentaires.

"Nous avons toujours été dans le végétal et la naturalité et avons été l’un des premiers à faire du bio, explique Aurélie Guyoux, directrice R&D chez Arkopharma qui pilote le projet. Mais pour nous qui proposons différentes variétés de produits (compléments alimentaires, cosmétiques, dispositifs médicaux, médicaments…) répondant à différentes réglementations, il nous fallait regrouper la manière dont on évalue nos impacts environnementaux et sociaux.On a donc décidé d’être proactifs en participant à ce collectif."

Pas évident pourtant quand on est des industriels et concurrents de s’unir pour développer une méthodologie commune. La directrice R&D n’y voit pas de problème. Au contraire. "L’aberration est d’y aller seul; dans le grand secteur de la santé familiale et du bien-être au sens large, on a les mêmes problématiques et valeurs. Au sein du collectif, nous sommes tous complémentaires et représentons toute la chaîne.Arkopharma apporte par exemple son expertise en compléments alimentaires, les autres dans les cosmétiques ou les parfums. On a également réussi à embarquer avec nous des fabricants de matières premières, des sociétés de test."

Éveiller les consciences

Le plus de ce Green Impact Index Consortium ? Cette collaboration se fait sous l’égide de l’Afnor Normalisation et dès la fin de ce 2e trimestre, l’Index revu et amélioré sera mis gratuitement à la disposition de toute entreprise – de la TPEau grand groupe international – soucieuse de mesurer, améliorer et afficher l’impact environnemental et social de ses produits.

Ce scoring, à terme, aidera à améliorer le produit final et diminuera notre empreinte globale. "Notre utopie est que 100% des industriels dans le monde prennent conscience de leurs impacts environnementaux et aient un plan d’amélioration continue", reprend Aurélie Guyoux. Et d’éveiller les consciences des consommateurs pour qu’ils achètent en toute transparence. Ces derniers font déjà face à une déferlante de labels et de normes différentes; c’est compliqué pour eux de s’y retrouver.

"Certains articles peuvent être clean et avoir un impact négatif sur l’environnement." Si les industriels ont parfois déjà revu leur formule, ce n’est pas toujours le cas des process de fabrication et des emballages. Parfois, il suffit de réduire les températures, d’acquérir un nouveau matériel… "Ce sont de petites choses mais mises bout à bout, elles modifient l’impact sur l’environnement", assure-t-elle.

Éviter le mur

Pour les laboratoires et autres marques, cette démarche n’est pas anodine; revoir leurs process est coûteux mais "la durabilité de nos innovations et de nos produits est chronométrée si, par exemple, on continue à fabriquer des monodoses en plastique. On voit le mur et on ne peut pas continuer à avancer dans sa direction."

Certes, un produit écoconçu est encore plus cher qu’un autre "normal mais la flambée des prix de la pétrochimie est plutôt une bonne nouvelle non pas pour notre porte-monnaie mais la planète, affirme Aurélie Guyoux. Si tous les industriels s’y mettent, certains matériaux alternatifs – comme les biomatériaux d’origine végétale – qui n’étaient pas compétitifs vont voir leur prix descendre." Et de citer le retour au vrac, la consigne du verre…

Et une fois la méthode rédigée en avril? "Il faudra ensuite la faire connaître et continuer à l’améliorer…" Pour le bien des consommateurs et de la planète.