François Roudier, président du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA): "Le niveau le plus bas depuis 1975… C’est préoccupant "

Quel est le climat chez les constructeurs et vendeurs automobiles français?

On ne va pas se le cacher, c’est assez difficile. Même si on a un peu limité la casse par rapport au premier confinement, le marché va tout de même perdre presque un quart par rapport à 2019. C’est le niveau le plus bas depuis 1975… Alors oui, c’est très préoccupant.

Pendant la période de reconfinement, les concessions sont restées fermées. Avez-vous trouvé ça injuste ?

Complètement. Même si depuisla réouverture, les concessions tournent, c’est déjà trop tard. L’année était déjà compliquée, alors si on ajoute cette fermeture… J’ai eu du mal à comprendre. Le secteur automobile est, dans l’industrie comme dans le commerce, un pionnier en matière de protocole sanitaire. On aurait su s’adapter.

Une concession, c’est plus grand qu’un kebab.

Difficile d’imaginer acheter sa voiture à base de click & collect…

Exactement ! On ne dépense pas 18 000 euros sans même avoir essayé le véhicule. Surtout que cette année, nous tendions vers des ventes électriques et hybrides. Pour y parvenir, il faut tester, comprendre. Avec le click & collect, c’est tout bonnement impossible.

Est-ce le bon moment pour acheter sa voiture ?

Des offres, il y en a, oui. Nous ne sommes pas dans la même logique de grande braderie comme celle en sortant du premier confinement mais il y a une opération commerciale qui se met en place. Ce qui est certain, c’est qu’il faut acheter maintenant. Les stocks de véhicules sont faibles, puisque les constructeurs ne vont pas fabriquer pour fabriquer. Alors foncez !

Voitures électriques, hybrides, hybrides rechargea bles… Comment choisir?

Il faut avant tout savoir quelle est sa façon de conduire et surtout, quel est son objectif en achetant un véhicule. Si votre trajet hebdomadaire est de faire un Marseille Lille, il vous faudra un diesel. En revanche, beaucoup de ménages travaillent en centre-ville ou en périphérie et font moins de quarante kilomètres par jour. Là, ce sont des modèles parfaits. Et si on veut faire un peu plus, l’hybride rechargeable peut compléter…

Mais ce qui freine souvent… C’est le prix.

Pas forcément ! Alors oui, il faut compter de 20 à 40 % supplémentaires à l’achat… Mais vous êtes aussi éligible à des bonus. Ce qui bloque souvent les gens,

c’est le manque de bornes pour se recharger. Pour réussir cette transition, il faudra absolument que les villes et les régions jouent le jeu, à fond.