Après un été "exceptionnel", la belle saison touristique se prolonge à Menton

Une fréquentation boostée, selon lui, non seulement par le beau temps, mais aussi par l’événementiel monégasque, qui attire du monde dans les hôtels du secteur de Menton et Roquebrune. "Le Yacht show de ce week-end, par exemple, amène beaucoup de monde. Ce n’est pas la clientèle du salon que nous avons, ce sont plutôt tous ceux qui travaillent pour l’organisation de l’événement. C’est toujours une période très forte pour nous. Et puis on commence déjà octobre sur les chapeaux de roues, grâce au "Luxe Pack", un salon du luxe qui a lieu aussi à Monaco. Ensuite, au 15 octobre, on a en général un ralentissement… avant un vrai pic à nouveau pour les fêtes."

L’été indien sur le Pays mentonnais? On n’en est pas loin, tant en termes de climat que de fréquentation touristique en ce mois de septembre. D’autant que parmi les grands présents du moment, selon les professionnels du tourisme, on trouve notamment… les Canadiens, en nombre. Mais pas que: Français, Italiens, Suisses, Allemands… "Une grande majorité d’Européens indique Thomas Laurenti, président du syndicat des hôteliers de Menton et de la Riviera française, avec toujours la présence des Norvégiens, des Suédois et des Danois. En tout cas, des gens avec un pouvoir d’achat intéressant, d’ailleurs on a vu que le prix moyen des chambres réservées était à la hausse".

Fréquentation d’avant Covid

Une bonne nouvelle après les deux ans difficiles liés à la Covid. "On a commencé à rembourser les PGE [prêts garantis par l’état]…Alors il faut que ça tourne… Cette année, l’été indien favorise une prolongation de l’activité, contrairement à l’an dernier où on a eu un pic d’activité un peu plus court… Et on a retrouvé le reste du temps un niveau de fréquentation d’avant Covid". L’Office de tourisme de Roquebrune parle même de "taux de remplissage les plus hauts depuis 4-5 ans", avec beaucoup de Canadiens et… d’Américains, plus présents sur cette commune qu’à Menton.

Sur tout le bassin, l’arrière-saison est prometteuse. Le profil de ceux qui viennent maintenant?

"Ici à Menton, ça a toujours été le mois des retraités et des commerçants qui partent hors vacances scolaires", souligne Franck Devergranne, responsable de la branche restauration du Syndicat des hôteliers de Menton et de la Riviera française. "C’est une clientèle plus détendue, posée, reposée, qui loge ici même, dans les hôtels de Menton et qui donc se fait plaisir… La bouteille de vin le petit digestif à la fin du repas ne posent pas problème, ce sont des gens qui ne sont pas en voiture, qui rentrent à pied dans leurs hébergements. Contrairement à ce qu’on a pu avoir cet été avec une clientèle parfois un peu agressive ou stressée, on a en ce moment des gens souriants agréables et avec un certain pouvoir d’achat."

Beau temps, travailleurs, touristes tardifs

Pour les restaurateurs en revanche, le Yacht show n’a pas de gros impact: "Pour nous le Yacht show n’a pas une très grosse incidence. La clientèle de ce salon très haut de gamme ne fréquente pas vraiment Menton, on ne la capte que très peu. Et pour tout ce qui est organisation, tout se passe à Monaco… C’est forcément quand même un petit plus pour nous. En septembre en revanche, il y a un congrès d’assureurs à Monaco qui nous ramène toujours du monde, et ça a été le cas cette année encore".

Pour le restaurateur, le succès de l’arrière-saison s’explique aussi par le climat: "Il fait beau, les terrasses fonctionnent toujours en ce moment, pour le bonheur des touristes, mais aussi des travailleurs qui le midi, en profitent".

Et c’est le propre de septembre: "On a un bon mix de touristes et de locaux… Le midi on a les gens du coin qui travaillent entre 12h30 et 13h30, puis plus tard, les touristes… Globalement, on est même au-dessus de ce qu’on a connu en 2019. Mais avec les PGE à rembourser, et la hausse des coûts, on a intérêt à avoir des périodes creuses plus remplies que d’habitude cet automne…"