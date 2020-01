Après les Cool Kids, les Bad Girls, la deuxième aventure entrepreneuriale de Céline Molière

Cool, Céline Molière l’était déjà avec Émilie & the Cool Kids, le coffee-shop niçois qu’elle a fondé il y a treize ans avec son associée Émilie Zmaher. La voilà qui assume depuis novembre son côté punk rock avec sa toute dernière aventure: Bad Girls Good Cakes. Une bakery-salon de thé de 150 mètres carrés qu’elle a ouvert avec deux nouvelles associées dans la récente extension du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent- du-Var.

Trois Bad Girls qui, dans un décor design et girly (mur de fleurs très instagramable, palmiers dorés, couleurs pastel…) proposent des salad bowls colorés, des bagels, tartines gourmet, cookies et autres gâteaux à étages à l’inspiration américaine. De la restauration rapide, certes, mais premium.

Une inspiration que Céline Molière a trouvée lors d’un de ses voyages en Angleterre « où une nouvelle génération de salons de thé a dépoussiéré cet univers » très apprécié des ladies aux cheveux argent. «Nous avons, nous aussi, ‘pimpé’ le concept et lui avons donné un petit twist, reprend la présidente de Bad Girls Good Cakes. L’idée est de pouvoir bruncher, de manger sucré-salé avec des amis. Et Cap 3000 en est l’écrin parfait!»

Fait maison

Prise de commande et service à table, vaisselle en céramique et surtout, du fait maison dans ce magasin pilote qui offre 75 places assises avec la terrasse. «Comme pour Émilie & the Cool Kids, tout est fabriqué sur place, ce qui signifie du personnel en production pâtissière, en cuisine et en salle pour servir. Nous sommes 14 au total», précise Céline Molière.

Pas de snacking ni de gastronomique mais une très attention portée sur le sourcing des produits, locaux et saisonniers en priorité: «Nous avons trouvé un pain au levain incroyable, s’enthousiasme la Bad Girl en chef. Il est fabriqué à Nice avec une farine de blé ancien. L’avantage, c’est que les intolérants au gluten le supportent.»

Aucune concession non plus sur la qualité: «On utilise du chocolat de la marque Valrona dans nos cookies ou du saumon gravlax dans nos salades et bagels.» Quant aux gâteaux à étages, ils sont typiquement américains et changent de la pâtisserie traditionnelle française «Ils ont tous été conçus par l’une de mes associées. On peut les consommer sur place ou à emporter. On propose une cinquantaine de déclinaisons à la carte ou sur demande. Les clients peuvent choisir leurs génoise, crème et glaçage.»

Fort potentiel

Bad Girls Good Cakes qui a ouvert depuis novembre a déjà ses fidèles: «Cette unité pilote a du potentiel, analyse Céline Molière. On espère d’ailleurs franchir la barre du million d’euros de chiffre d’affaires cette année et j’ai déjà reçu plusieurs demandes de franchise, dont une à Dubaï. Mais avant de franchiser le concept, il faut en éprouver le business model. Même si je connais le mode opératoire, la démarche juridique grâce à Émilie & the Cool Kids, j’ai besoin de recul, notamment pour voir si notre offre correspond à la demande.» Et surtout, l’anticiper.

C’est pour cela que les quatre associées ont l’œil rivé sur les tendances du fooding: «Le vegan, le gluten free et le local sont des incontournables. Il faut savoir que trois quarts des clients prennent leur assiette en photo et la postent sur Instagram. Il faut donc proposer des plats aussi bons que beaux. On travaille aussi beaucoup sur l’écoresponsabilité pour avoir un minimum d’impact sur l’environnement.» Finalement, les Bad Girls sont de gentilles filles.