Partenariat avec APM, nouveaux DJ's, people, Comedy Club: le MK repart de plus belle sur le port de Monaco

Il a retrouvé la flamme des trois premières années, celle qui l’habitait avant que la pandémie de Covid-19 ne chamboule les relations sociales et ne mette un sacré coup derrière la tête des gérants de discothèques. Dans son bureau sans fenêtres, logé dans les coulisses du MK, Medy Anthony ose le terme "renaissance".

À l’écouter, la réouverture de cette boîte de nuit nichée sur le port Hercule, le 13 octobre dernier, tient du petit miracle.

"Quand on a fermé le 10 février 2023*, on ne pensait jamais rouvrir, assure son fondateur, sans ambages. Les clients venaient moins, avaient changé leurs habitudes. Les équipes et moi-même étions moins investis, les investisseurs en retrait. On ne s’est jamais remis du Covid et des 21 mois de fermeture."

Mais la réouverture éphémère durant le Grand Prix de F1, fin mai, en collaboration avec APM Monaco, a changé la donne.

En plus de drainer 3.000 fêtards sur quatre jours, de nombreux VIP se sont montrés au MK: le mannequin Baptiste Giabiconi, le pilote Arthur Leclerc, l’ancienne miss France (et Univers) Iris Mittenaere, l’acteur de Stranger Things Noah Schnapp, Cyril Hanouna et de grands noms de l’influence: Léna Situations, Charli D’Amelio et Lea Elui. Forcément, la caisse de résonance fut internationale. "Ça a été un véritable carton. Et ça m’a redonné l’envie", reconnaît Medy Anthony.

"Une vraie impulsion"

Ce qui ne devait être qu’un "one shot" s’est transformé en une collaboration à l’année avec la maison de joaillerie monégasque. MK et APM Monaco - par ailleurs devenue sponsor principal de l’AS Monaco - marchent désormais main dans la main pour relancer la machine. "On va faire honneur à la marque qui possède une très belle image. Cela va nous donner une vraie impulsion. L’idée n’est plus d’être juste un club où l’on vient danser le vendredi et samedi soir de minuit à 5h, argumente Medy Anthony. Mais de créer un engouement, une expérience, un univers. Avec des événements la semaine comme le Monak’s comedy club."

Quatre DJ’s connus de la scène parisienne

Si le changement de nom a, un temps, été évoqué, c’est finalement tout le reste qui a été réinventé.

La décoration intérieure du MK, où 650 clubbeurs peuvent être accueillis, a été revue. Les équipes, tant en coulisses qu’au contact de la clientèle, ont changé à 95%. Et, thème central d’une boîte de nuit, la musique a pris un virage plus international. "On n’a plus de DJ résident, ce qui est rare, mais quatre jeunes DJ’s de la scène parisienne sur le mois", détaille Medy Anthony.

Les DJ'S s'adaptent aux désirs de leur clientèle grâce à l'application One28 qui permet aux noctambules de soumettre un son en échange d’un pourboire Photo Cyril Dodergny et Johan Assenza/MK.

Ainsi, à tour de rôle, Milane Meritte, Lixon, Scipion et Smaak font chauffer les platines. Avec une appétence respective pour le rap américain, ces DJ’S s’adaptent à l’énergie du soir et aux attentes de la clientèle, bien aidés par l’application One28 qui permet aux noctambules de soumettre un son en échange d’un pourboire. "Musicalement, notre clientèle locale se lassait. Désormais, on devient une valeur sûre".

Le MK compte aussi beaucoup sur la venue de VIP pour surprendre ses clients. Et, dans ce domaine, le réseau d’égéries d’APM Monaco peut s’avérer précieux. "On aimerait que ce soit chaque week-end un mini Grand Prix avec une petite surprise".

Le fondateur du MK, Medy Anthony Photo Cyril Dodergny et Johan Assenza/MK.

Le projet de s’exporter

Si le MK n’a pas vocation à rivaliser dans l’immédiat avec des institutions comme le Jimmy’z, le Twiga ou le Sass Café - "On est jeunes et petits à côté d’eux" -, l’objectif est d’abord de consolider ces nouvelles bases, avant de penser plus grand.

"Avant le Covid, on avait ce projet de s’exporter. C’est toujours dans les cartons, avec une envie d’aller à Paris ou encore Londres, mais on y va à notre rythme".

Doucement mais sûrement.

*Si la salle principale était fermée, la Red Room (pièce rouge) a toujours été opérationnelle pour les événements privés.